Maxim Yachts alla prima edizione del Port Ginesta Boat Show

La prima edizione del salone nautico di Port Ginesta, in programma dal 10 al 13 ottobre, sarà per Maxim Yachts l’occasione per presentare il brand al mercato locale. Al boat show di Barcellona, che ospiterà imbarcazioni di diverse tipologie e dedicherà molto tempo alle prove in mare, il cantiere con sede a Barcellona metterà a disposizione dei visitatori Neo 43 Race e Neo 43 Comfort, due imbarcazioni pensate per chi cerca una crociera veloce e comoda, con ampi spazi per il relax, sia all’esterno che all’interno, materiali di prima qualità e grande manovrabilità.

La gamma di Maxim Yachts è composta da daycruiser personalizzabili realizzati con le tecnologie più avanzate per garantire ottime performance e il massimo livello di qualità, che vengono progettati e realizzati In Costa Brava (Barcellona), dove il cantiere occupa 6.000 metri quadrati di strutture all’avanguardia e conta su un team di 30 persone.

Neo 43 Race offre due cabine doppie, una delle quali può essere trasformata in una zona relax, gli interni sono arredati in stile contemporaneo ed è possibile inserire una televisione in entrambe le cabine. È la barca ideale per chi cerca prestazioni superiori ed è alimentata da due motori fuoribordo Mercury da 450 cavalli che le consentono una massima di 45 nodi e una velocità di crociera di circa 30 nodi.

La versione Comfort è stata progettata per offrire una vita a bordo molto comoda, con due cabine doppie rifinite con materiali di alta qualità. Con una coppia di entrobordo Volvo Penta da 440 cavalli raggiunge una velocità massima di 42 nodi e una velocità di crociera di 25 nodi. Come il Neo 43 Race, ha un serbatoio del carburante da 1.250 litri e un serbatoio dell’acqua da 300 litri, che garantiscono un’ampia autonomia di navigazione.