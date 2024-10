Giorgetti presenta le nuove proposte per la zona notte

Luogo di intimità e relax, la camera da letto è un nido accogliente in cui sentirsi protetti. La nuova Collezione Giorgetti per la zona notte propone soluzioni che combinano tradizione e innovazione, per rendere l’ambiente elegante e avvolgente.

Ogni elemento, realizzato con materiali pregiati e dettagli meticolosamente rifiniti, trasforma la zona notte in un rifugio intimo e sofisticato. La palette cromatica, con tonalità avvolgenti e tessuti ricercati, si unisce a linee eleganti e volumi distintivi, dando vita a uno spazio che coniuga comfort, lusso e un’eleganza senza tempo.

KARPHI NAP, letto matrimoniale Design by Carlo Colombo

Photos lifestyle/Giorgetti Spiga Federico Cedrone © Giorgetti Photos lifestyle/Giorgetti Spiga Federico Cedrone © Giorgetti Photos lifestyle/Giorgetti Spiga Federico Cedrone © Giorgetti

Evoluzione del divano Karphi, KARPHI NAP, firmato da Carlo Colombo, è un letto dalle linee avvolgenti reinterpretate in chiave contemporanea.

Caratterizzato da volumi soffici e da un perimetro morbido che corre tutto intorno all’area del materasso, Karphi è un progetto caratterizzato da una grande componibilità che delinea un panorama domestico dinamico e mai ripetitivo. Un sistema che offre la massima versatilità, fra essenzialità del disegno e proporzioni generose.

DELPHI, contenitori Design by Carlo Colombo

La famiglia di contenitori DELPHI è pensata per rispondere funzionalmente alle esigenze di contenimento della zona notte e della dressing room. Delphi si compone di eleganti strutture in noce Canaletto che si integrano con le diverse opzioni materiche del top e con frontali in noce Canaletto o pelle e con curati dettagli.

Delphi si articola in una ricca gamma di tipologie di contenitori, dal comodino fino a declinarsi in funzionali cassettiere e in un elegante settimanale.

LIZ-VALET, LIZ-BENCH, LIZ-CONSOLE Design by Silvia Musetti

Eleganza, armonia e funzionalità contraddistinguono la collezione LIZ disegnata dalla designer Silvia Musetti che fa il suo debutto nel mondo Giorgetti.

Servo-muto, panca e console compongono questa famiglia la cui silhouette morbida dà vita a una gamma di prodotti dalle geometrie gentili che accompagnano l’organizzazione della zona notte o dell’ingresso.