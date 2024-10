Pink October: Integree si unisce alla Fondazione Libellule Insieme per la salute delle donne.

Il brand Intégrée devolverà 1 € per ogni prodotto della gamma M.E.B.I. venduto durante il Pink October. Prima e unica nel suo genere, questa linea di cosmetici morfologici innovativi, è stata formulata appositamente per intervenire sulle quattro morfologie umane. Altissimo indice di naturalità e biocompatibilità sono le due caratteristiche che contraddistinguono i prodotti della gamma, adattando così a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Intégrée è impegnata quotidianamente nello sviluppo di formulazioni innovative, prive di siliconi, coloranti, etossilati, parabeni e allergeni. Uno dei pilastri fondamentali è l’uso di ingredienti naturali, con un indice di naturalità che varia tra il 90% e il 99%. Questo impegno non solo assicura un alto livello di sicurezza, ma anche una compatibilità eccezionale con tutti le tipologie di pelle, eliminando il rischio di irritazioni e reazioni allergiche. Tutti i prodotti viso e corpo delle gamme firmate Intégrée è stato proclamato come “sensitive skin tested”.

L’approccio alla cura della pelle di Intégrée va oltre la semplice applicazione di prodotti, promuovendo un vero e proprio percorso di bellezza naturale che integra trattamenti mirati con uno stile di vita sano e consapevole.Oltre alla importante raccolta fondi che andrà a coprire le spese mediche per l’erogazione di ecografie mammarie alle donne in difficoltà socioeconomica, Intégrée offrirà alcune sessioni di trattamento I.R. beauty expert presso la sede della Fondazione.

Dedicati alle pazienti oncologiche, questi trattamenti viso della durata di 30 minuti si avvarranno di una tecnologia dotata di bio-ceramiche di ultima generazione in grado di generare termo frequenze ad infrarossi che, mettendo in vibrazione le molecole dei tessuti, trasferiscono l’energia necessaria per intervenire sugli inestetismi, riducendo in modo significativo le infiammazioni dei tessuti.

L’energia prodotta dalle bio-ceramiche permette di lavorare (veicolando i principi attivi dei prodotti applicati con indice di naturalità da 90% a 99%) sulle fibre di collagene promuovendone la produzione, migliora l’ossigenazione tissutale, aumenta la vasodilatazione, rilassa le fibre muscolari e detossina i tessuti. La pelle appare fin da subito liftata, rimpolpata, tonificata, depurata, compatta e radiosa.

Si terrà anche un evento Get together presso la Fondazione Libellule Insieme, in cui sarà possibile approfondire il metodo M.E.B.I. e alcune tematiche relative alle problematiche dei vari tipi di pelle con un focus sul riequilibrio.

Il primo appuntamento per il trattamento viso è fissato per il 9/11 e si terrà presso la sede della Fondazione Libellule Insieme, a Milano in via Filippino Lippi 19.

Come tutte le iniziative offerte per il mese rosa, che si svolgono presso la Fondazione Libellule Insieme, saranno invitate a partecipare solamente le pazienti oncologiche. Per dar modo a tutte di provare questo trattamento, sarà data la precedenza alle donne che non hanno già partecipato ad eventi offerti dalla Fondazione.