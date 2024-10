Filorga collabora con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale””

Tra i vari appuntamenti per la celebrazione dei 10 anni in Italia di Filorga, brand cosmetico leader dell’anti-età e parte della divisione Skin-Health del gruppo Colgate Palmolive, vi è quello del rinnovo della collaborazione tra la Maison di Alta Cosmetica e la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Si tratta di due realtà che condividono l’eccellenza del savoir-faire nei rispettivi ambiti d’azione: cosmetica, arte, conservazione, restauro e ispirazione alla medicina estetica. Il progetto prevede una borsa di studio della durata di 8 mesi, con inizio a settembre 2024, per il restauro della tela di Nene Martelli del 1952 Ritratto di fanciulla con cappottino rosa che è stata assegnata alla giovane Ilaria Sterrantino, neo laureata in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali presso l’Università di Torino.

Storie femminili che si intrecciano: quella di Ilaria Sterrantino che ha conseguito il suo titolo di laurea con lode e menzione nel Novembre del 2023 grazie a una tesi di restauro sulla Venere con mela di Enrica Borghi; quella di Nene Martelli, artista poliedrica nata a Torino nel 1927, una delle protagonista delle avanguardie artistiche del panorama culturale italiano del Novecento; quella di Sara Abram, Segretario Generale del Centro che, attraverso il suo impegno e operato, delinea gli obiettivi strategici del Centro nel settore della conservazione e della cura del Patrimonio Culturale, anche attraverso il sostegno e la promozione della formazione di giovani restauratrici come Ilaria.

L’opera d’arte, proveniente da collezione privata, si trova in uno stato conservativo mediocre. L’intervento sarà finalizzato a garantirne una rinnovata qualità strutturale ed estetica. Ilaria Sterrantino è apparsa la candidata ideale, grazie alla sua preparazione scientifica, tecnica e culturale, alla sua spiccata sensibilità per la bellezza, da lei percepita come “un’evoluzione non solo esteriore, ma più profonda, che si lega all’attività di restauratrice”.

Quella del restauratore è infatti oggi una figura professionalmente complessa, che tocca ambiti scientifici, artistici e tecnici di alto livello. Il viaggio che compie ogni opera d’arte dal momento in cui varca la soglia del Centro, ogni fase, ogni gesto compiuto dai professionisti del settore hanno come obiettivo la cura. Con la stessa minuziosa attenzione e competenza i maitres formulatori e il comitato scientifico Filorga mettono a punto cosmetici d’avanguardia ad alta scientificità.

Ogni viso, come ogni opera d’arte, è unico e straordinario, e i trattamenti di Alta Cosmetica Filorga sono pensati e sviluppati per prendersene cura, ogni giorno, con l’equilibrio perfetto di efficacia e sensorialità. Come la linea Premium Global Repair Advanced, ispirata alla tecnica del bendaggio lipidico in medicina estetica, dall’azione riparatrice su 10 segni del tempo.

Nella formula un complesso lipidico brevettato ispirato alla composizione dei lipidi presenti nella pelle di una persona di 22 anni, l’estratto botanico dell’albero della vita ad azione anti-age, una miscela di oli e ceramidi con azione nutriente e rivitalizzante, l’estratto di rosa damascena che protegge dallo stress cellulare, illumina l’incarnato e aiuta a ridurre le macchie scure.

Il siero in olio e la crema 24 ore si distinguono anche per le texture ultra-sensoriali, dal perfetto equilibrio tra nutrimento e comfort.