Protezione e leggerezza con la Collezione Uniqlo U Autunno/Inverno 2024-25

UNIQLO presenta la collezione Uniqlo U per l’Autunno/Inverno 2024. I direttori artistici Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran, insieme al loro team di Parigi, hanno disegnato una collezione versatile e lineare, con particolare attenzione al concetto di stratificazione, al movimento e al gioco.

I capi, funzionali e adattabili ad ogni look, sono stati concepiti tenendo a mente la facilità di movimento e i classici del futuro.

Una palette di colori neutri che gioca sulle diverse gradazioni, passando dall’intensità del marrone cioccolato alla delicatezza del verde khaki e del color cammello. Unendo funzionalità ed estetica, capi per ogni giorno e pezzi più sofisticati, Uniqlo U definisce un nuovo standard di semplicità e stile.

I designer delle collezioni uomo e donna hanno lavorato insieme per creare una linea di capi utility, come il Parka PUFFERTECH altamente funzionale e il Gilet non trapuntato. Anche il cappotto monopetto oversize e il cappotto lungo sono i pezzi forti di questa stagione: dotati di cappuccio, entrambi possono essere indossati in caso di pioggia improvvisa e leggera.

Per l’autunno/inverno 2024, due capi di maglieria essenziali: la giacca in lana e la giacca misto lana con zip, entrambe estremamente morbide, comode e versatili. Possono essere indossate come strato intermedio o esterno, a seconda del tempo e dello stile personale.

La silhouette di questa stagione è stata creata per adattarsi a diversi look e ispirare il concetto di stratificazione, nonché la sperimentazione di colori, texture e materiali. Che siano indossati insieme o da soli, i capi di questa collezione sono stati realizzati tenendo conto della funzionalità e dello stile.

La linea comprende 18 articoli da donna, 17 articoli da uomo e 3 accessori, ma la maggior parte della collezione è pensata per essere indossata da chiunque, senza distinzione di genere.