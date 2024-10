Lovliwood: la nuova collezione di Amabile celebra l’autunno

Martina Strazzer, founder e CEO di Amabile, ha presentato in anteprima esclusiva alla Mostra del Cinema di Venezia, la nuova collezione di gioielli chiamata Lovliwood, un omaggio all’autunno.

La collezione Lovliwood prende il nome dall’unione tra Lovli, gioiello iconico, simbolo di Amabile, e wood, il bosco, che rievoca proprio l’autunno, con le cromie naturali proprie di questa stagione. Il fenomeno del foliage, con il progressivo trascolorare delle foglie dal verde alle nuance calde del giallo, del rosso e del marrone ispira i colori di questa nuova collezione che celebra l’autunno con due linee di gioielli; una più sbarazzina e colorata, che riprende i colori caldi della stagione e i suoi soggetti principali, fungo e foglie, cui si aggiungono i modelli più classici come il Charmi arricchito però da nuove forme geometriche; l’altra più elegante e luminosa, perfetta da indossare in occasioni speciali, come ad esempio la Mostra del Cinema di Venezia dove Martina ha indossato in anteprima esclusiva alcuni pezzi.

Nella Lovliwood le geometrie incontrano i caldi colori autunnali, evocando le magiche atmosfere di una delle stagioni più incantate dell’anno. La collezione si ispira ai simboli più tradizionali e un po’ naif dell’autunno: il fungo, con le sue forme misteriose e i suoi colori vibranti, la foglia di quercia, emblema di forza e cambiamento.

La collezione è composta da due collane di perle, un girocollo e una collana di perle grandi, orecchini con pietre colorate e dalle forme geometriche, quadrate e baguette, orecchini con forme dei soggetti tipici della stagione come foglie di quercia e funghi e le nuance vanno dal marrone al bordeux.

Lovliwood è acquistabile nella sua versione Volume che racchiude una selezione di gioielli a tema autunno realizzati in argento 925 e zirconia cubica cui si aggiungono il set Autunno, il set Lovliwood, il set Marrone e il set Square.