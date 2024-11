La collezione arredo “Via dei Giardini” firmata Ludovica Mascheroni

Le proposte arredo di Ludovica Mascheroni si rivolgono a un mercato di nicchia composto da estimatori del bello, del ben fatto in Italia e del lusso sofisticato. In accordo con questa filosofia, l’azienda di alta gamma presenta “Via dei Giardini”, la linea composta da tavolo e sedute caratterizzata da un armonioso contrasto tra linee verticali e forme sinuose.

La nuova linea arredo di Ludovica Mascheroni si ispira alla storica Via dei Giardini di Milano, catturando l’essenza di un luogo che combina fascino, sobrietà ed eleganza. Questa linea, di grande rigore visivo e realizzata con materiali di pregio, riflette non solo l’estetica raffinata del design milanese, ma anche l’atmosfera unica di un angolo cittadino che, pur incastonato nell’effervescente Quadrilatero della moda, riesce a mantenere uno charme e un garbo senza tempo. Tavolo e sedute: capolavori di manifattura artigianale che assorbono l’estetica meneghina e restituiscono elementi di arredo di assoluta perfezione.

Tavolo “Via dei Giardini” – La struttura è realizzata in massello di acero con lavorazione scultorea che, grazie alla sezione ellittica delle bacchettine, alleggerisce la struttura, nonostante sembri scavata da un blocco unico. Il rivestimento in pelle con cuciture decorative abbraccia la struttura da entrambi i lati. Il piano in cristallo extra-chiaro evidenzia la lavorazione della struttura da ogni angolazione.

Sedute “Via dei Giardini” – Anche le sedute presentano una struttura in massello di acero con bacchette verticali che vanno ad alleggerire visivamente la struttura e rivestimento in pelle. Il bracciolo presenta un intaglio sulla superfice che accoglie l’inserto in pelle, con cuciture decorative, leggermente imbottito.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni più piccolo dettaglio. Forme pulite, nuances calde e luminose, linee eleganti. Tutto nel brand Ludovica Mascheroni è studiato e realizzato con il fine ultimo della perfezione assoluta, per sorprendere anche il cliente più attento ed esigente.