Constance Tsarabanjina e Constance Tekoma, i due lodge firmati Constance Hotels & Resorts

Squali balena e megattere, coralli e spugne, razze e pesci palla: sono queste alcune delle affascinanti creature del mare che si possono incontrare nelle acque che lambiscono il Constance Tsarabanjina e il Constance Tekoma, i due lodge firmati Constance Hotels & Resorts rispettivamente in Madagascar e a Rodrigues.

Questi eden, perfettamente integrati con l’ambiente circostante, regalano emozioni incredibili grazie a una comunione totale con la natura.

Squali balena e megattere al Constance Tsarabanjina, in Madagascar

Il Constance Tsarabanjina, a soli 40 minuti di barca veloce da Nosy Bé, in Madagascar, regala ai visitatori la sensazione di entrare in un quadro dipinto da Madre Natura, dove i colori dell’Africa incontrano le atmosfere esotiche dell’Oceano Indiano, dando vita a una sinfonia di sfumature che si mescolano armoniosamente come i pastelli sulla tela di un pittore.

Qui è possibile tuffarsi, letteralmente, nella natura: le 25 ville eco-chic sulla spiaggia, arredate con materiali naturali in stile malgascio tradizionale, invitano gli ospiti a vivere l’essenza più pura di quest’isola magica, considerata sacra dalla popolazione locale dei Sakalava. Custodito tra spiagge abbaglianti, acque turchesi e una vegetazione tropicale, il Constance Tsarabanjina è il luogo ideale per andare alla scoperta dell’eccezionale biodiversità delle Mitsio e creare un’intensa connessione con la natura più autentica del Madagascar.

Con maschera, pinne e boccaglio, già dalle spiagge del resort è possibile dedicarsi allo snorkeling e incontrare una moltitudine di pesci colorati, stelle marine, spugne, giardini di corallo e tartarughe. Il Blue Wave Diving Tsarabanjina è il solo centro diving presente nell’arcipelago delle Mitsio e propone immersioni guidate nell’area dei “Quattro Fratelli” oltre a corsi PADI di qualsiasi livello.

Nel mese di ottobre i riflettori sono tutti puntati sugli squali balena, che transitano nelle acque del canale di Mozambico e promettono di regalare ricordi indelebili ai visitatori. Nuotare al fianco di una di queste creature millenarie significa vivere un’esperienza privilegiata da raccontare ad amici e parenti una volta tornati a casa.

Fino a fine novembre, è inoltre possibile praticare il whale watching per avvistare le megattere che ogni anno transitano in questo tratto di oceano, con acque calde e sicure, nel loro viaggio verso il Sudafrica. Con i loro salti, sbuffi, battiti di pinne o durante la navigazione, questi giganti del mare sono sempre uno spettacolo della natura.

Natura selvaggia e barriera corallina mozzafiato al Constance Tekoma a Rodrigues

Il nuovo Constance Tekoma è la meta ideale per i viaggiatori che desiderano scoprire una nuova destinazione, autentica e selvaggia, senza rinunciare al comfort di un soggiorno esclusivo: le sue 32 camere vista mare, arredate elegantemente in stile creolo, sorgono in una posizione privilegiata a Rodrigues, piccola isola a circa 560 km a est di Mauritius. Lontana dal turismo di massa, Rodrigues è un’isola affascinante che assicura una riconnessione intensa e rara con la natura: dalle spiagge incontaminate al patrimonio culturale, senza dimenticare la vibrante vita sottomarina.

Circondata da ben 200 km quadrati di laguna corallina dai colori prodigiosi, Rodrigues esercita sui visitatori un fascino irresistibile. Si tratta di una primitiva terra di origine vulcanica con splendide spiagge immacolate e formazioni calcaree ricche di magnifiche grotte, sia sulla terraferma che nel mare.

Le ridotte dimensioni dell’isola – 108 mq, 18 km di lunghezza e 8 km di larghezza -, consentono l’incontro con la popolazione locale e di scoprire le tradizioni ancestrali di Rodrigues, oltre alla comodità di avere tutte le esperienze a portata di mano. Rodrigues, gode di una laguna poco profonda ed è circondata da una barriera corallina che è due volte più grande dell’isola, dove vivono moltissime specie endemiche. Qualche esempio? Tartarughe marine, crostacei e pesci variopinti nuotano tra coralli e gorgonie colorate, rendendo questi hotspot particolarmente adatti per ammirare il variegato e delicato ecosistema del reef, oltre che i colori sorprendenti della flora e della fauna subacquee. I quasi dieci chilometri che separano la barriera corallina dalla costa rendono le acque di Rodrigues ricche di pesci, tanto che, dal 2005 a oggi, sono state teatro di ben tre record di pesca.

Tornando in superficie, gli ospiti sono attesi da molte altre attività: dalle escursioni nelle spettacolari grotte alle passeggiate nella natura alla ricerca degli uccelli marini in via di estinzione e nelle Riserve Naturali Grande Montagne e Francois Leguat. Qua la vita segue il ritmo della natura e anche le esperienze riservate agli ospiti del Constance Tekoma parlano la lingua degli animali che abitano la selvaggia isola di Rodrigues.

La felicità al Constance Tsarabanjina in Madagascar e al Constance Tekoma a Rodrigues si colora di infinite tonalità di blu, come infinite sono le opportunità di scoperta di isole che ancora oggi, nel 2024, mantengono intatta la propria essenza, fatta di luoghi e popolazioni autentiche che attendono l’arrivo di visitatori gentili.