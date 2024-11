Pandora lancia Amuleti, la serie di incisioni in edizione limitata

In occasione della Milano Fashion Week, Pandora ha annunciato per la prima volta una collaborazione esclusiva con un’artista italiana, Ludovica Basso in arte Clorophilla, e lancia AMULETI di CLOROPHILLA X PANDORA, una collezione di preziose incisioni in edizione limitata che celebrano consapevolezza e creatività.

La collaborazione ha dato vita ad una serie di 6 simboli, concepiti per essere indossati come amuleti con la loro energia ispiratrice, e che saranno disponibili per l’incisione su una selezione di gioielli nelle boutique Pandora in tutta Italia, sino al 20 ottobre.

“Credo molto nel valore dei simboli. Quando all’interno di un simbolo mettiamo i nostri desideri e la nostra energia, lo trasformiamo in un amuleto.” racconta Ludovica Basso.

“Per questa collaborazione ho creato diversi simboli. Ci sono quelli che esprimono l’importanza del dare e ricevere amore, quelli che celebrano la curiosità e l’accettazione della propria bellezza, altri che invitano a tenere aperto il proprio cuore e quelli che esortano a connettersi con la natura e i suoi ritmi. Sono tutti espressione di consapevolezza e fiducia, ma anche di gentilezza ed equilibrio.”

Questi amuleti sono stati creati come simboli di autodeterminazione: quando si indossano si caricano di aspirazioni e desideri e si rendono potenti, in grado di regalarci conforto, sicurezza e protezione.

La collaborazione si inserisce perfettamente all’interno di BE LOVE, la piattaforma lanciata da Pandora all’inizio di quest’anno che esplora e celebra il potere trasformativo dell’amore in tutte le sue forme: amore per sé stessi, per gli altri e per il mondo. Gli amuleti disegnati da Clorophilla riflettono questa filosofia, esprimendo valori universali e al contempo desideri individuali, attraverso simboli ricchi di significato e un’ampia possibilità di personalizzazione con il gioiello e l’incisione.