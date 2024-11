Quante volte e come fare la doccia: tutti i segreti del benessere

A qualcuno fare la doccia potrebbe sembrare un’azione banale, eppure non è così. Secondo i dermatologi, infatti, ci sarebbe un modo giusto per farla e alcuni errori da evitare, in modo da non danneggiare la pelle nel lungo periodo. Ma, allora, come comportarsi e quali precauzioni assumere? Scopriamolo insieme.

La prima regola è rendere il bagno di casa il più confortevole possibile

Le abitudini migliori secondo gli esperti

Alcuni preferiscono fare la doccia al mattino, altri di sera. Poi c’è chi ama farla gelida oppure bollente. Nel corso degli anni, ognuno tende a sviluppare abitudini proprie, ma c’è chi, inconsapevolmente, commette errori in grado di danneggiare la pelle nel lungo periodo. Quando si parla di doccia, il quesito più frequente è: quante volte bisogna farla in una settimana? Ebbene, secondo i dermatologi è possibile lavarsi ogni giorno. Naturalmente, la frequenza dipende dalla stagione, dalla tipologia di epidermide e dall’età.

In genere, la scelta migliore è fare una doccia calda al mattino, abbassando la temperatura dell’acqua poco per volta. Prima di uscire dalla cabina doccia è buona norma raffreddare arti superiori e inferiori con un getto d’acqua fredda, così da mettere in moto l’apparato muscolo–scheletrico. Ma quanto deve durare una doccia? L’ideale è stare tra i 4 e i 5 minuti, in modo da evitare un’eccessiva secchezza della pelle.

La temperatura dell’acqua, inoltre, non dovrebbe mai superare i 40 gradi: indicazione, questa, valida soprattutto per coloro che hanno una cute sensibile. Queste persone, infatti, potrebbero sperimentare prurito e arrossamenti, fino a sviluppare vere e proprie dermatiti. Parlando di detergenti, invece, sono consigliati bagnoschiuma con pH acido agli under 40, essendo la loro pelle tendenzialmente grassa (o normale), e olio doccia detergenti agli over 50, la cui pelle è più secca. I prodotti migliori? Quelli realizzati con ingredienti naturali.