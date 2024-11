Connubia presenta la nuova Capsule 2024 versatile e confortevole

Connubia presenta la nuova Capsule 2024 proponendo delle nuove varianti sulla collezione. Tra le novità della Capsule, spicca la nuova versione in tessuto di Ops!, la seduta sostenibile ed innovativa di Connubia, presentata allo scorso Salone del Mobile di Milano. Il suo stile minimale e leggero viene ulteriormente valorizzato dal rivestimento in tessuto, che la rende comoda e adatta a qualsiasi ambiente.

Altra novità è l’introduzione della base a gas regolabile in altezza e girevole per gli sgabelli Academy, Cosmopolitan, Ops!, Riley, Tuka, in tre colori: nero, canapa e lava, in linea con l’impronta stilistica del brand.

Lo sgabello, comodo e versatile, permette di rispondere a diverse esigenze estetiche ed ergonomiche grazie alla variegata gamma di sedute disponibili. Infine, viene inserita una nuova tonalità per la ceramica Arenaria, attuale best seller della collezione. La nuova finitura Arenaria brown viene caratterizzata da nuance calde e rassicuranti, coerente con le scelte cromatiche della collezione.

Connubia firma una Capsule versatile e confortevole, capace di donare carattere ad ogni ambiente garantendo stile e funzionalità.