Rossoprezioso presenta la nuova collezione FW24 ispirata alla Natura e alle Gemme

La nuova collezione FW24 di Rossoprezioso è un omaggio alla natura, una proposta elegante arricchita da nuances cromatiche intense come il Rosa e il Verde Tourmaline, il Rosso Melograno o il Blue Londra. Ispirata proprio da un mondo di paesaggi incontaminati, suggestivi e imponenti, la palette di colori proposta è di forte impatto visivo, con contrasti cromatici dinamici e studiati affinché possano ricordare la forza maestosa ed elegante della natura.

La collezione autunno-inverno si contraddistingue per il design innovativo e raffinato, utilizza esclusivamente pietre naturali colorate semi preziose, abbinate al legno di recupero combinato con argento placcato in oro giallo e oro rosa, a seconda delle linee. La proposta è suddivisa in diverse capsule iconiche, perfettamente assortite tra loro. GEMS si ispira alle gemme grezze e alla loro bellezza incontaminata.

Il design prende ispirazione dalle linee delicate delle gemme e dalle loro molteplici sfumature di colore. 19 referenze tra orecchini, collane e bracciali, tutte caratterizzate da una brillantezza unica che riflette la luce naturale. Questo risultato è ottenuto grazie a laccature e smalti realizzati a mano e al processo di molatura del legno, che conferisce una straordinaria tridimensionalità e una finitura “sfaccettata”, proprio come una gemma, creando giochi di luce e bagliori più intensi.

Ulteriore novità per la FW24 è la placcatura in oro giallo dell’argento 925, in linea con il trend jewelry attuale, che aggiunge lusso e modernità ai gioielli. PURE è la linea che esplora il design minimalista e si compone di sei gioielli. Quattro orecchini, di cui due essenziali a monachella e due modelli più elaborati, e poi girocolli nelle versioni quadrata e ovale con catena lavorazione a filo intrecciato. Altrettante sono le nuances di colori che caratterizzano la linea, interamente realizzata con placcatura in oro giallo e legno di recupero laccato e smaltato a mano.

Si prosegue con la capsule ROUND MIGNON che combina artigianalmente cerchietti in legno e pietre naturali impreziositi da una catena allungata argento 925 placcato oro giallo, creando così giochi di forme dagli interessanti contrasti. Collane, orecchini pendenti e bracciali dal design moderno e ricercato. La RIVER collection, linea iconica del brand, introduce nuovi gioielli dalle forme maxi e dallo stile contemporaneo e si contraddistingue per un design attuale e glamour che esalta le sue linee arrotondate. Una proposta che combina il legno colorato all’argento e comprende collane, orecchini e bracciali. Il legno colorato conferisce una vibrante profondità cromatica, mentre l’argento aggiunge un tocco di luminosità e scintillio.

La collezione Semino d’Amore, cattura l’essenza della vita, attraverso il simbolo del seme, un piccolo chicco di luce colorata che racchiude un mondo di significati. Composta da collane, orecchini e bracciali, il classico Semino d’Amore Wood and Silver è disponibile in ben 15 colori, comprese le nuove varianti Black and White. La nuova capsule Semino d’Amore Elements si ispira agli elementi naturali e alle loro essenze uniche, La Terra si incarna nella pirite, simbolo di stabilità e protezione, Il Fuoco trova la sua essenza nel granato, con la sua energia, La Notte è catturata dallo spinello nero, misterioso e profondo e La Neve risplende nella labradorite bianca, pura e luminosa.

Un’altra novità per le collezioni in argento 925 del Semino d’Amore è la linea Semino d’Amore Sparkling Pavè, disponibile nelle varianti: golden champagne, red dream e pure white. I Semini d’Amore Pavè brillano grazie ai luccicanti zirconi, creando un effetto scintillante che cattura lo sguardo e il cuore. La magia del design nella new collection Semino d’Amore Snowflake prende vita grazie all’incantevole abbinamento tra i delicati fiocchi di neve in oro giallo 9kt e i preziosi semini.

Le pietre utilizzate per realizzare i semini includono il cristallo di rocca, il topazio azzurro e il topazio Blue London. Per concludere, la linea I Mini Semini, sempre in oro giallo 9 kt, impreziosita da piccoli Semini nelle varianti di pietra cristallo di rocca e granato, esprime eleganza e raffinatezza in ogni dettaglio. La collezione Semino d’Amore combina l’arte orafa con una palette cromatica affascinante e materiali pregiati, offrendo gioielli che celebrano l’amore e la bellezza in ogni dettaglio.