METAL PANIC, Marcello Maloberti in mostra al PAC

Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea presenta METAL PANIC, la più ampia e completa esposizione mai dedicata all’opera di Marcello Maloberti. Una dichiarazione d’amore alla città di Milano che fin dagli esordi ha accompagnato l’artista nella costruzione della sua pratica.

Aperta dal 27 novembre 20245 al 9 febbraio 2025, la mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC e Silvana Editoriale.

METAL PANIC, un cantiere contemporaneo in continua trasformazione trai lavori di Marcello Maloberti

Negli anni Maloberti ha approfondito il binomio arte/vita utilizzando una coralità di linguaggi sia visivi che sonori – fotografia, video, performance, installazione, oggetti e collage – sempre attraversati e potenziati da una forte performatività e dall’interazione con il pubblico. La sua ricerca va oltre l’immediatezza della dimensione quotidiana, con uno sguardo neorealista straniante e onirico, combinato a un approccio archeologico alla storia dell’arte.

Curata da Diego Sileo, METAL PANIC è pensata come un libro d’artista che raccoglie e intreccia tutti i temi fondanti dell’opera di Marcello Maloberti. Un percorso affascinante attraverso l’opera dell’artista che abbraccia un nucleo di lavori degli anni Novanta, opere più recenti e produzioni inedite.

Dall’elevazione della parola scritta nella sua dimensione poetica, alla sacralità del quotidiano, fino all’attenzione per i cambiamenti e le trasformazioni del paesaggio urbano. L’idea di “lavori in corso” pervade l’intero percorso espositivo, che diventa un cantiere contemporaneo in continua trasformazione, dove tutto pare sospeso e in potenza.

Durante il periodo di apertura della mostra (ogni sabato e domenica) verrà proposta al pubblico la performance “La Suggeritrice” (2024) che coinvolgerà direttamente i visitatori. In occasione dell’ultimo weekend di mostra, verrà realizzata la performance “Baciamano”, che vedrà protagonista l’attore Ninetto Davoli.

