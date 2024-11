Il mondo colorato e onirico di Timm Blandin a Bologna

Magma Gallery ospita a Bologna Carved Lights la prima mostra personale di Timm Blandin Italia, dal 23 novembre al 23 dicembre 2024.

Il fascino nascosto del quotidiano, la bellezza nelle cose più semplici, paesaggi onirici e ritratti colorati, nei lavori di Timm Blandin

Artista francese, classe 1987, Timm Blandin ha scelto paesaggi e ritratti colorati e onirici come fulcro della sua arte. Attualmente vive e lavora in Alta Savoia, nell’est della Francia. Ispirandosi alla fotografia e agli schizzi della vita quotidiana, si è concentrato sulla pittura figurativa acrilica su tela che gli offre infinite possibilità per gli esperimenti dell’artista con colori, giochi di luci e ombre.

Ha frequentato una scuola di arti applicate nel 2007 per poi laurearsi nel 2012 in Graphic design. L’artista ha mantenuto il suo interesse per l’ambiente digitale che lo ha portato a sviluppare un coinvolgimento per le creazioni assistite dal computer: il design grafico è infatti uno strumento chiave per comporre, mescolare e armonizzare creazioni.

Partendo dagli scatti di Google Street View, nei suoi dipinti Blandin trasforma scene quotidiane con la sua visione artistica e la sua tavolozza vibrante, rivelando il fascino nascosto del quotidiano ci ricorda che la bellezza può essere trovata nelle cose più semplici. Attraverso la sua arte ci invita a risvegliare i nostri sensi e ad apprezzare le meraviglie della vita di tutti i giorni, le forme nelle sue opere sono semplificate e geometriche in modo da accentuare l’intensità cromatica del dipinto.

Carved Lights, una riflessione sulla società moderna per la prima persoanle in italia di Timm Blandin

In questa mostra, Blandin presenta una serie di dipinti ispirato dai suoi viaggi e vagabondaggi digitali su Google Streetview tra il 2021 e il 2024: scene di contemplazione, di sguardo verso l’orizzonte, di case e giardini dove il ronzio sembra placarsi. L’universo di Timm Blandin è colorato e contemplativo, sospeso nel tempo tra sogno e realtà.

La sua opera si distingue per un’innovativa fusione di stile e tecniche, che riflettono sia influenze contemporanee che tradizionali, è noto per il suo approccio sperimentale, che invita il pubblico a esplorare nuove prospettive e a riflettere sulla società moderna. Spesso affronta temi come l’identità, la memoria e la relazione tra l’individuo e il contesto sociale. Questa nuova realtà immersiva e meditativa si riferisce agli effetti visivi digitali con tendenza alla pixelizzazione e alla levigatura dei dettagli.