Un Natale in bellezza con i cofanetti di Cosmetici Magistrali ed Endocare

Per le amanti della cura di sé, ricevere uno di questi cofanetti in limited edition di Cantabria Labs Difa Cooper, è come aprire una scatola di cioccolatini gourmet: ogni prodotto è un piccolo lusso che offre un’esperienza di pura gioia e benessere alla pelle, ma anche un momento speciale di cura personale. Che il destinatario sia la mamma, la sorella, l’amica del cuore, la fidanzata o la gentile vicina di casa, ogni cofanetto è studiato per rispondere a esigenze diverse, assicurando un dono ricercato che non passa inosservato.

Cosmetici Magistrali ed Endocare propongono quattro cofanetti skincare distinti, ciascuno progettato per rispondere a specifiche necessità della pelle, dal boost di idratazione all’effetto anti-age. Nonostante le diverse finalità, tutti condividono l’obiettivo di trasformare e valorizzare la pelle, per un Natale da vivere in piena bellezza.

Kit Iconic Duo Jaluronius Cosmetici Magistrali – Obiettivo luce e idratazione

Grazie all’innovativo complesso Jalubalance®, la Jaluronius Cream garantisce un’idratazione ottimale per tutto il giorno. Perfetto per chi desidera una pelle luminosa e ben idratata. Il kit contiene: Jaluronius Cream da 50 ml e Lozione Detergente viso-occhi Kamilla da 200 ml.

Kit Iconic Duo Ètas Cosmetici Magistrali – Obiettivo tonicità e luminosità

L’esclusiva tecnologia Ètas Timeblock Factor®, con proprietà elasticizzanti e antirughe, aiuta a mantenere la pelle tonica e luminosa, ideale per le pelli segnate.

Il kit contiene: Crema Ètas viso da 50 ml e Ètas contorno occhi da 15 ml.

Kit Iconic Duo Nutriage Cosmetici Magistrali – Obiettivo compattezza

Con il complesso Melatosphere®, questo kit nutre, aiuta a rinforzare e riequilibrare la barriera cutanea delle pelli mature, contrastando i segni dell’invecchiamento.

Il kit contiene: Nutriage Cream da 50 ml e Nutriage Eye Balm da 15 ml.

Kit Iconic Duo Tensage Endocare – Obiettivo lift-up

La tecnologia brevettata SCA® Growth Factor Technology rassoda e rigenera la pelle, offrendo un potente effetto rivitalizzante.

Il kit contiene: Crema Tensage Nutritiva viso da 50 ml e Tensage Eye Contour da 15 ml.

Tutti i cofanetti sono impreziositi da una chiusura magnetica e una grafica elegante, pensata per trasformare ogni box in un regalo perfetto, pronto da mettere sotto l’albero. Per eliminare qualsiasi imbarazzo legato al prezzo, ogni confezione include una fascetta rimovibile. Un dono che non solo farà risplendere il sorriso, ma anche la pelle di chi lo riceve.