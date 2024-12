U.S. Polo Assn. presenta la nuova collezione FOOTWEAR FW 24/25

Entusiasmo e innovazione caratterizzano la collezione calzature U.S. POLO ASSN. FW 24/25, primo tassello di una fase di transizione e avvio di nuove proposte rispetto alle stagioni passate.

Un’inedita palette di colori si allinea con le ultime tendenze abbracciando creatività, ambiente e tecnologia. Queste influenze si riflettono in nuances accoglienti e delicati pastelli, simbolo di tranquillità e gentilezza, in contrasto con accenti luminosi evocanti il bisogno di fantasia, ottimismo e vitalità, nonché il desiderio travolgente di stimolare l’immaginazione.

Spazio anche alle tonalità scure, volte a esprimere empatia per il subconscio e per gli aspetti più stimolanti delle emozioni umane. Tali scelte cromatiche traggono spunto dall’esplorazione spaziale, viaggi cibernetici nel metaverso e sottoculture underground.

Nella nuova collezione FW 2024/25 vengono proposte strutture carry-over che costituiscono il fulcro del brand. Parallelamente, non mancano lo sviluppo e la ricerca di nuovi modelli in grado di apportare freschezza e innovazione, aspetti chiave per il marchio americano, sempre attento alle tendenze attuali pur conservando il proprio stile identitario.

Urban style e identità casual si materializzano nel look donna e uomo, con un occhio puntato alla contemporaneità.

Donna

Il modello Karma, anfibio continuativo di media altezza, è stato perfezionato con nuove proposte tomaia, mentre novità di questa stagione è Haley, boot con tacco da 6 cm, proposto insieme alla sua versione trekking Alicya.

Altra new entry di questa stagione è Icy, caldo stivaletto imbottito con versatile fondo a cassetta, ideale per le passeggiate nelle giornate più fredde.

Sul fronte ginniche, Asuka, leggera e glamour, abbraccia lo stile sneaker a cassetta con tocchi gioiello nelle tomaie, ideale per un look giovane e al passo con le ultime tendenze.

Dal design fresco e graffiante, Phyton è il modello pensato per un look giovane e trendy, disponibile in versione sia per lui che per lei.

Uomo

Protagoniste della collezione, le sneakers includono strutture che richiamano i classici retro running, arricchiti da dettagli e innovazioni proiettate verso il futuro. Dalla classica Cleef, ora con un design più giovane e attuale, alla continuativa Seth, trasformata in runnning più urban style.

Non ultima, Campy, un’innovazione della collezione che, pur guardando al passato, si mantiene sempre all’avanguardia nei dettagli.

Stile urbano, dettagli di pregio e identità formale si riflettono in Must, modello uomo dal sapore classico, con uno sguardo rivolto alle nuove tendenze

Realizzato in pelle scamosciata, è disponibile in due varianti, stringato e elasticizzato, per una maggiore versatilità di stili. Le palette di colori proposte, dalle più neutre del beige alle nuances terrose e scure, si adattano ai look eleganti così come all’ufficio, assicurando all’outfit un’allure autorevole ma allo stesso tempo giovanile e moderna.