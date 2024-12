Il marchio di luxury furniture indiano Diviana apre a Milano il primo hub europeo

Capitale indiscussa del design mondiale, Milano accoglie nel cuore del quadrilatero della moda in Via Monte di Pietà 13/1, il lancio internazionale di un marchio d’arredo destinato a riscuotere un grande successo. Si tratta di Diviana, brand indiano che si propone di superare gli attuali confini dell’arredamento di lusso, puntando a guidare, innovare e ispirare il settore del luxury furniture su scala globale. Una sfida che vede alleato Milano, cuore pulsante dello sviluppo internazionale del brand.

Il capoluogo meneghino è stato selezionato per il debutto europeo del brand, dopo una rigorosa valutazione di altre sei sedi a livello mondiale. Per Diviana, Milano, simbolo di eccellenza globale nel design, nella moda e nella cultura, incarna lo spirito di eleganza, artigianalità e innovazione del brand. Questo debutto non è solo un ingresso in Europa, ma rappresenta l’impegno di Diviana di aggiungere una nuova voce alla ricca narrativa del design di questa città, per diventare una parte importante dell’eredità di Milano e dell’Italia nel mondo del design.

Fondata nel 2009 da Kapil Chopra, imprenditore visionario con una profonda conoscenza del settore dell’arredo-design, Diviana è un marchio che in pochi anni è cresciuto fino a diventare un simbolo di raffinatezza in tutta l’area Asian e Middle Est. Attualmente l’azienda comprende 900 professionisti appassionati e qualificati in tutto il mondo, un fatturato di circa 15 milioni di euro e un investimento in Italia e in Europa che nel prossimo biennio raggiungerà i 50 milioni di euro. Sono alcune delle cifre che mostrano le dimensioni dell’investimento internazionale in corso da parte del brand indiano.

Questo brand ha creato un processo di soluzioni personalizzate progettate per soddisfare ogni esigenza e superare le aspettative. Dalla consultazione iniziale all’installazione finale e oltre, ogni fase è ottimizzata per offrire ai clienti un’esperienza di progetto senza soluzione di continuità. Servizi di progettazione e produzione su misura di mobili, fornitura di rivestimenti, armadi e porte, l’azienda offre un pacchetto completo chiavi in mano per creare ambienti unici e sofisticati.

“Stabilire un hub a Milano su una superficie di circa 220 mq – aggiunge Chopra – ci da l’opportunità di connetterci con i mercati chiave di tutto il continente in modo più efficace, sfruttando i forti legami della città con i settori del design, della moda e del lusso. Una base da cui coordinare i nostri sforzi commerciali, produttivi e di partnership in tutto il Vecchio Continente, assicurandoci di rimanere agili e reattivi alle esigenze del mercato europeo e alle preferenze dei consumatori. Con l’arrivo a Milano, ci proponiamo di trarre ispirazione da questo contesto così dinamico per offrire ai consumatori qualcosa di diverso. La clientela esigente di una città così cosmopolita e l’apprezzamento per l’artigianato di alta qualità si allineano perfettamente con la nostra visione di elevare la scelta dei consumatori attraverso offerte innovative e ponderate.”

Il progetto di interior design per il primo Flagship Store Diviana ha avuto come obiettivo principale la valorizzazione delle nuove collezioni Sublime e Q Collection entrambe firmate dall’Art Director del brand Marco Corti.

Sublime Collection

Definizione pulita, chiara, mai serpeggiante né rigidamente geometrica, morbidezza controllata, mai lasciata all’abbandono. Tutto questo e molto altro è Sublime, dove la qualità dei materiali si veste di colori semplici, dettagli sartoriali che non accecano né giocano, ma riposano. L’ambiente della Collezione Sublime è infatti un luogo lussuoso e accogliente che favorisce la calma e le voci sommesse di chi comprende l’importanza delle parole e delle relazioni. “Per Sublime – racconta il designer – i miei riferimenti sono l’architettura e gli interni italiani degli anni ’20 e ’30 del XX° secolo, dove i dettagli avevano forti richiami al passato.”

Q Collection

La Collezione Q è una famiglia di arredi con una forte personalità internazionale, il cui concetto si basa su tre qualità: Moderno, Minimale e Sofisticatezza. Forme morbide e colori cipria caratterizzano tutti i pezzi, creando un ambiente in cui ognuno contribuisce a raccontare un’identità unica.

Queste caratteristiche distintive diventano il motore della realizzazione di ogni singolo articolo, infatti la collezione è pensata per creare un linguaggio contemporaneo nell’atmosfera domestica. Ogni singolo dettaglio è stato curato al dettaglio, dalle forme morbide, alla scelta di texture e colori tenui. Il mondo della Collezione Q si esprime non solo attraverso i singoli pezzi della collezione, ma anche nella capacità di trasformarla in uno “stile di vita” in ogni ambiente e in ogni contesto interno.