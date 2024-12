Snow & wellness all’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

All’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo, l’altipiano affacciato sulla conca meranese, l’inverno è davvero magico e il paesaggio bianco che abbraccia l’hotel sembra davvero uscito da un libro di fiabe.

Il silenzio del bosco con gli alberi spruzzati di neve, le piste baciate dal sole pronte ad accogliere sciatori e snowboarders, l’aria frizzante, la sensazione di pace e giù, nella valle, le luci e i suoni della città di Merano col suo meraviglioso Mercatino di Natale. L’aria di festa arriva fino ad Avelengo, piccolo mondo incantato, che invita a vivere questo momento in modalità slow, scegliendo di fare ciò che più rende felici, appagati.

Che sia un’escursione con le ciaspole attraverso paesaggi quasi onirici o una giornata sulla neve, in famiglia o con gli amici, l’Hotel Chalet Mirabell è il posto ideale per un’esperienza ski in – ski out. Merano 2000 è proprio lì, a due passi: 40 km di piste innevate con splendida vista sul gruppo dell’Ortles e sulle Dolomiti, uno snowpark per snowboarder e freestyler, divertimento assicurato sulle montagne russe con l’Alpin Bob (1,1 km nel bosco tra curve, dossi e looping), funpark invernale e parco giochi all’aperto per la gioia dei più piccoli, un anello per lo sci di fondo di 3 km e diversi percorsi per ciaspole e nordic walking. E tra i tanti “servizi neve” – per esempio deposito sci e scarponi, sconti su noleggio attrezzatura – l’hotel mette anche a disposizione uno ski shuttle privato e gratuito per raggiungere gli impianti in pochissimi minuti.

Ma la vacanza è anche relax e, sia per chi sceglie di passare la giornata in hotel sia per chi vuole regalarsi un aprés-ski esclusivo, i 6.000 mq di spa sono un vero Paradiso. Qui lo spirito si rigenera e ritrova il giusto equilibrio lontano dallo stress quotidiano: ci si può perdere nella grande piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell’Aufguss in sauna, il cinema con sdraio a infrarossi, o indugiare nella whirpool esterna e nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne.

E se non avete mai provato la “banya” siberiana, esperienza insolita di antica tradizione russa, qui potete farlo! In cosa consiste? La banya siberiana altro non è che un bagno di vapore (molto caldo) durante il quale il corpo viene “massaggiato” (con molta energia) con rami di foglie secche di betulla o eucalipto (che servono anche per aromatizzare l’ambiente e intensificare il calore e il vapore) seguito da una rigenerante doccia fredda (in Russia ci si tuffa nella neve).

Nell’area beauty poi, una vastissima scelta di trattamenti viso e corpo che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori, e programmi wellness & beauty personalizzati per lei e per lui (ma anche “di coppia”) per lasciarsi coccolare e ritrovare l’armonia interiore, il sorriso e la forma fisica. Non solo, anche programmi giornalieri body&mind e fitness&active con il personal trainer, tra yoga, pilates, aqua gym, body toning e molto altro.

Da provare il massaggio con i pistilli di erbe aromatiche delle Alpi, per rinforzare i tessuti e la muscolatura e stimolare i flussi energetici. Un massaggio manuale, con olio caldo e pistilli caldi picchiettati specialmente sulla schiena e sulle gambe, che favorisce il benessere fisico donando forza e nuova vitalità. Ideale dopo l’attività sportiva.

Per un soggiorno al top basta prenotare una delle 4 Bergvillen, magnifiche oasi private immerse nel silenzio della natura, eleganti, dal design alpin chic. La più esclusiva? La Villa Premium Forest: oltre 300 mq con accesso privato al bosco, piscina privata 9×4 mt (riscaldata per l’inverno) con zone idromassaggio, aree relax con lettini prendisole, zone pranzo e lounge all’aperto con postazione barbecue, sauna finlandese privata “Black Edition” con funzione a infrarossi, zona fitness (esterna e interna), grande living con caminetto e cantinetta con una selezione di champagne e vini locali, e la possibilità di avere uno chef privato

Piccoli ospiti, grandi emozioni: all’Hotel Chalet Mirabell la vacanza è per tutta la famiglia. Sono tanti infatti gli spazi e le attenzioni riservate ai più piccini: anzitutto un kids club favoloso con una nuova area gioco per i bambini a partire dai 3 anni – con assistenza e intrattenimento – e una chillout lounge con giochi interattivi per i ragazzi; poi, un grande campetto multifunzione fun court per calcio e altro; una sala cinema di 50 mq con grande schermo; infine, una family spa dedicata appunto alle famiglie con baby e kidspool con scivoli e onde per momenti di divertimento assicurato. E non mancano ovviamente le esperienze outdoor: sci (skipass gratuito fino agli 8 anni), equitazione, escursioni e fantastiche passeggiate con i lama.