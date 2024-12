Le candele ispirate alle ricette originali di tè e tisane by Giusmìn

Le candele non sono solo luci, ma esperienze olfattive che scaldano l’anima e avvolgono gli spazi con profumi rasserenanti e familiari. Accenderne una significa scegliere un profumo che racconta una storia e trasforma l’ambiente in un rifugio caldo e accogliente. Oggetti di beauty design, le candele parlano della nostra personalità e del nostro stile: c’è chi ama collezionarle, chi adora i loro profumi avvolgenti, e chi non riesce a rilassarsi senza accenderne una la sera, lasciando andare lo stress della giornata.

Scegliere la candela perfetta non è affatto scontato: la gamma è immensa. Perché non optare, allora, per quella che profuma di… tè? Giusmìn – la bottega di tè e infusi pregiati nel cuore di Milano – ha creato due candele speciali, ispirate alle sue ricette di tè e tisane. Il regalo ideale per vivere appieno la magia delle feste.

Movie Night

Ispirata al celebre tè Pu’er del marchio, questa candela racchiude l’aroma tostato del popcorn, con note dolci e cremose che ricordano il gelato, il tutto su una base avvolgente ispirata al Pu’er. Perfetta per chi desidera rendere la visione di un film un momento ancora più speciale, con un profumo irresistibile e rilassante.

Pumpkin Pie

Questa candela cattura i profumi speziati della celebre torta americana: un mix di note calde e cremose di zucca, cannella, curcuma e zenzero. Ideale per creare un’atmosfera accogliente, perfetta per una serata autunnale, magari sorseggiando una tazza di tè o tisana e lasciandosi avvolgere dal calore del suo profumo confortante.

Entrambe le candele, sono confezionate in un sacchetto di cotone pronte per essere regalate, insieme a 12g di tè o tisana abbinati.

Tra le proposte festive di Giusmìn, da sorseggiare o regalare:

Panetùn: tè nero al gusto di panettone, ispirato al dolce simbolo della tradizione milanese, con note burrose e agrumate.

tè nero al gusto di panettone, ispirato al dolce simbolo della tradizione milanese, con note burrose e agrumate. Pancake Genmaicha : tè verde con riso tostato, ispirato ai soffici pancake giapponesi e aromatizzato con sciroppo d’acero.

: tè verde con riso tostato, ispirato ai soffici pancake giapponesi e aromatizzato con sciroppo d’acero. Golden Spice: tisana alla “spezia dorata”, la curcuma, arricchita da sofisticate note di fava di cacao.

In tazza o in formato candela, il tè rappresenta un vero elisir di bellezza e benessere, per un Natale speciale.