I colori dell’inverno al Parkhotel Holzner di Soprabolzano

Il Natale al Parkhotel Holzner è un viaggio emozionante lontano dal caos cittadino, tra mercatini autentici e atmosfere rarefatte che riscoprono la bellezza della tradizione altoatesina. Il Trenatale del Renon incanta i visitatori fino al 5 gennaio, con artigianato locale e specialità tipiche, mentre Parkhotel si prepara alla magia delle feste, offrendo un rifugio elegante e sostenibile a Soprabolzano. Qui, immersi in un paesaggio da vivere a misura d’uomo, il tempo rallenta, permettendo agli ospiti di rigenerarsi e godere di un’autentica vacanza natalizia in famiglia.

Il Trenatale del Renon apre le porte a un’esperienza fuori dall’ordinario, fino al 5 gennaio nei week end. In questa cornice idilliaca, il mercatino altoatesino di Natale si snoda tra Soprabolzano, Collalbo e Costalovara, nei pittoreschi angoli di montagna, dove ogni week-end dell’Avvento e anche dopo Natale, le tradizioni locali prendono vita. Luci e decorazioni trasformano il paesaggio innevato, e le bancarelle mostrano oggetti artigianali unici, fatti a mano, lontano dalla frenesia dei mercatini delle grandi città; qui è tutto a misura d’uomo, dove si riscopre il vero spirito natalizio in un’atmosfera dolce e nostalgica.

A Collalbo l’8 dicembre dalle 10:00 alle 17:00, accanto alla stazione e nell’ambito dell’Avvento Contadino, gli artigiani locali mettono in scena l’essenza del Renon, esponendo creazioni in legno, terracotta, stoffa e prodotti tipici fatti in casa come dolci, vin brulé, grappe e tisane. Ogni angolo profuma di tradizione e calore, dalle specialità locali alle melodie della musica alpina.

Nel periodo natalizio, Parkhotel Holzner 4*S di Soprabolzano si trasforma in un’oasi di pace e suggestioni. Le decorazioni, curate nei minimi dettagli e realizzate a mano da Monika Holzner, riflettono una passione che si tramanda da anni come in qualunque famiglia. All’interno e all’esterno dell’hotel, ogni addobbo contribuisce a creare un’atmosfera unica, capace di riportare a epoche lontane e a offrire agli ospiti un rifugio dal ritmo frenetico delle città.

La posizione privilegiata dell’albergo, a soli 12 minuti di funivia dal centro di Bolzano, permette di esplorare il suo centro storico e il suo famoso mercatino natalizio per poi ritornare comodamente all’Holzner, dove quiete e benessere aspettano gli ospiti nella rilassante atmosfera della Liberty Spa o nel suo meraviglioso e iconico bar, per un aperitivo.

Il Natale al Parkhotel Holzner è un momento magico, dove tradizione e convivialità si intrecciano: il 1° gennaio, Wolfgang Holzner, direttore dell’albergo, e sua moglie Monika invitano gli ospiti a una suggestiva passeggiata con le lanterne all’imbrunire, un’esperienza che permette di scoprire i dintorni di un territorio meraviglioso, nel segno di una tradizione cara alla famiglia Holzner. L’esperienza culinaria, con una ricca colazione a buffet e piatti preparati al momento, si affianca a cene raffinate pensate per deliziare anche i palati più esigenti.

Da sempre sinonimo di qualità e rispetto per il territorio, l’albergo è stato insignito del prestigioso Marchio di Sostenibilità Alto Adige Livello 3, basato sui criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), a testimonianza del suo impegno verso un futuro più consapevole e autentico. Per chi desidera una pausa rigenerante durante le festività natalizie, l’Holzner propone due offerte: Shortstay Natalizio, dal 25 al 28 dicembre, e Shortstay di Capodanno, dal 4 al 6 gennaio, entrambe a partire da 408 euro, per un soggiorno di charme immerso nell’atmosfera magica delle feste.