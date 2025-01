Marlene di Marac vince gli Archiproducts Design Awards 2024

La poltroncina Marlene di Marac, disegnata da Carlo Trevisani, è stata premiata all’edizione 2024 degli Archiproducts Design Awards che ogni anno dal 2016 celebrano l’eccellenza del design internazionale premiando creatività, innovazione e sostenibilità.

A valutare il progetto Marlene di Marac è stata una giuria internazionale composta da architetti, designer, giornalisti, fotografi di architettura e direttori creativi più ricercati in tutto il mondo.

Questo riconoscimento è la conferma di un percorso di crescita e di evoluzione strategico dal punto di vista progettuale e d’immagine che l’azienda sta portando avanti sotto la Direzione Artistica di Enrico Cesana.

Con una visione contemporanea e orientata al futuro, Marac con la poltroncina Marlene ha messo in luce nuove competenze dell’azienda: quelle della lavorazione artigianale del legno, associate alla cura dei dettagli e all’utilizzo di materiali di altissima qualità.

Marlene, disegnata da Carlo Trevisani, è stata presentata in anteprima al Salone del Mobile 2024, dove ha riscosso subito grande apprezzamento, entrando rapidamente in forniture per il settore alberghiero e diventando protagonista di numerosi progetti residenziali.

Marlene di Marac è un abbraccio discreto con le sue linee fluide e armoniose. Il bracciolo, che avvolge e accoglie, invita al relax e alla comodità.

La sinergia tra il volume della seduta e l’inclinazione del telaio crea una staticità dinamica, trasformando Marlene “in un elemento dello spazio quotidiano con cui tessere relazioni” come la descrive il designer Carlo Trevisani. La struttura è in legno massello di frassino, disponibile in diverse finiture da associare al rivestimento in tessuto e in pelle per la massima personalizzazione.