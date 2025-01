Longines inaugura la sua seconda boutique italiana nel cuore di Milano

Dopo il successo di Roma, la Maison orologiera svizzera Longines ha ufficialmente aperto un altro punto vendita a Milano, capitale mondiale della moda e del design. Situata in Corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo, questa nuova apertura rafforza la presenza del marchio in Italia con uno spazio esclusivo che coniuga eleganza ed esclusività.

I visitatori avranno così l’opportunità di immergersi completamente nell’universo Longines, esplorando una vasta gamma di segnatempo che va dalle collezioni classiche alle più recenti innovazioni, il tutto in uno spazio che si estende su 250 metri quadrati distribuiti su tre livelli collegati da una prestigiosa scala in pietra lombarda.

La boutique riflette sapientemente e con raffinatezza lo stile internazionale di Longines, con un’enfasi su semplicità, eleganza e autenticità. Gli ambienti sono stati concepiti per offrire un’esperienza di lusso e ospitalità con diverse aree lounge per appuntamenti dedicati, mentre il piano -1 è pensato come uno spazio polifunzionale ideale per eventi, presentazioni e incontri.

Il nuovo spazio coniuga infatti perfettamente l’eleganza senza tempo di Longines con la rinomata tradizione del design milanese. Integra elementi iconici, creando un ambiente raffinato e ispirato al contesto locale attraverso l’uso di materiali ispirati al territorio e elementi di design firmati da leggendari maestri italiani. Il marchio dalla clessidra alata consolida così ulteriormente la propria presenza in un contesto locale ed internazionale di indubbio prestigio, perché Milano is an attitude.