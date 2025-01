Nuovo trattamento rimpolpante con Clinique Smart Clinical Repair AM/PM Retinoid Balm

Si tratta di un trattamento mirato verso le linee ostinate con un potente retinoide concentrato. Il suo nome è Smart Clinical Repair AM/PM Retinoid Balm di Clinique. La formula efficace con l’1% di retinoidi avanzati e acido ialuronico minimizza istantaneamente la comparsa di linee di disidratazione.

Sicuro anche per le pelli sensibili. Dermatologicamente testato. Risultati comprovati: Nell’immediato, minimizza istantaneamente le linee sottili e delle rughe. In due settimane, è clinicamente testato per ridurre visibilmente le rughe in 14 giorni.

Clinique Smart Clinical Repair AM/PM Retinoid Balm, formulato con retinoidi avanzati all’1% e acido ialuronico, è un trattamento mirato in formato stick facile da usare e aiuta a levigare istantaneamente l’aspetto delle linee sottili e che mancano di idratazione. È ideale per specifiche linee ostinate, come le rughe di espressione (note anche come linee “11”), le zampe di gallina, le linee verticali delle labbra e le rughe del sorriso.

Riduce visibilmente le linee e le rughe del viso e del collo:

1% retinoide avanzato (Idrossipinacolone Retinoato – derivato della Vitamina A):

Lo stesso retinoide utilizzato nel Clinique Smart Clinical Repairwrinkle correcting serum, formulato per un’efficacia clinica e talmente delicato da poter essere utilizzato mattina e sera, oltre a stimolare il naturale rinnovamento cellulare della pelle per ridurre visibilmente linee e rughe. Inoltre, dona idratazione e ha un’azione lenitiva per aiutare a rimpolpare visibilmente le linee sottili e secche.

Dematologicamente testato. Privo di profumo al 100%. Adatto per pelli soggette a imperfezioni. Sicuro per le pelli sensibili.

Applicare direttamente sulle linee del viso. Evitare di entrare in contatto diretto con occhi e labbra. Usa la protezione solare e limita l’esposizione al sole durante l’uso e nella settimana successiva. Può essere utilizzato con il Clinique Smart Clinical Repairwrinkle correcting serum.