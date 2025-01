La tradizione sartoriale napoletana de il Laboratorio Rubinacci

La tradizione sartoriale napoletana incontra l’arte e la creatività con “L’Oro nelle Mani”, installazione permanente, ideata dalla Famiglia Rubinacci, che inaugura il Laboratorio Rubinacci, in Via Chiaia 149, nel cuore pulsante di Napoli. Si tratta di uno spazio unico che, pensato come vetrina della storica sartoria oggi composta da 30 sarti, invita passanti e turisti a immergersi nella magia dell’artigianato sartoriale, per osservare da vicino la creazione dei capolavori che rendono celebre la sartoria Rubinacci nel mondo.

Il Laboratorio è una finestra aperta sul passato e sul presente: un luogo che unisce estetica e tradizione. Concepito come un vero e proprio teatro vivente, lo spazio ricrea l’intimità e il fascino del rapporto tra il sarto e il cliente. Manichini a grandezza naturale raccontano questa relazione, mentre un sarto al lavoro mostra la maestria e la pazienza necessarie per realizzare ogni capo, tutto all’interno di un’atmosfera che ricorda un club inglese.

Sul fondo del Laboratorio, cinque artigiani Rubinacci confezionano rigorosamente a mano le loro creazioni, circondati da tavoli in legno, lampadari in ottone brunito e centinaia di cartamodelli antichi sospesi al soffitto. Un omaggio alla storia reinterpretato dall’artista Michele Iodice, che ha trasformato questo spazio in una vera opera d’arte.

Mariano Rubinacci, Founder della tradizione di famiglia, racconta: “Viviamo in un’epoca in cui i dettagli, i valori umani e il racconto del proprio lavoro sono fondamentali per il successo e la crescita di aziende come la nostra. Con il Laboratorio Rubinacci vogliamo condividere il nostro mondo, rendendo visibile l’arte e la dedizione che si nascondono dietro ogni capo. È un omaggio ai napoletani, ai turisti di tutto il mondo e, soprattutto, alle nuove generazioni. Speriamo di ispirare curiosità e consapevolezza sull’importanza di un capo fatto a mano, lontano dalle logiche effimere del fast fashion”.

“In un’epoca in cui le nuove generazioni sono sempre più immerse nel mondo digitale e sempre meno a contatto con la realtà tangibile, l’installazione “L’Oro nelle Mani” si propone di svelare il valore autentico che si cela dietro la creazione di un prodotto su misura. Un artigiano al lavoro, in prima persona, si presenta agli occhi di passanti e turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Il tutto avviene in un ambiente dal design moderno e raffinato, pensato per essere fotografato, condiviso e reso virale, portando lo sguardo dove altrimenti non potrebbe arrivare” dichiara Luca Rubinacci, Direttore Creativo.

Il Laboratorio Rubinacci non è solo un luogo, ma un invito a riscoprire il valore senza tempo della sartorialità napoletana, un’eccellenza che continua a unire tradizione e innovazione.