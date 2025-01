Design per una cucina contemporanea con Regola by Scavolini

Scavolini, realtà di riferimento nel settore delle cucine e dell’arredamento, presenta Regola: un nuovo progetto firmato Design Vuesse, che si distingue per un design essenziale, geometrie pulite e grande versatilità.

Pensata per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale, la collezione Regola è destinata a diventare un futuro best-seller, coniugando praticità ed eleganza in una molteplicità di soluzioni adattabili a qualsiasi ambiente.

Al centro del design di Regola spicca l’elegante gola Round, disponibile in numerose finiture. Questo dettaglio non solo esalta l’aspetto lineare e sofisticato del modello, ma offre anche una presa confortevole. Per chi ama la cura dei particolari, la gola in alluminio è proposta in tutte le tonalità laccate delle ante, lucide o opache, in versioni verniciate Bianco opaco, Bronzo, Ottone, Grigio Ferro e Titanio, oltre alle varianti anodizzate Argento e Nero opaco.

Questo sistema d’arredo offre un’esperienza compositiva unica e personalizzabile, grazie alla varietà di materiali, colori e configurazioni – con isola o penisola, a golfo, con volumi importanti o più essenziali – che si integrano perfettamente sia in contesti moderni sia in quelli più tradizionali. L’ampia scelta permette a ogni cliente di seguire il proprio gusto e di creare uno spazio che rifletta pienamente la propria personalità.

Le ante da 2,2 cm offrono un’ampia gamma di finiture innovative, tra laccato lucido o opaco, effetto metal, laminato e laminato Strips, oleomalta, decorativo, vetro e gres con supporto in alluminio, impiallacciato, Fenix NTM e PET. La versione da 1,8 cm, invece, si distingue per una selezione accurata di colori e materiali, che spaziano dai laccati lucidi e opachi, ai decorativi e al PET.

Sono inoltre disponibili ante con telaio vetro in diverse varianti stilistiche: Acciaio scuro con vetro fumé e vetro “Screen”, Champagne con vetro bronzato trasparente e vetro “Screen”, Antracite con vetro «Screen».

Per chi desidera una resa visiva naturale e sofisticata, Regola propone anche ante a telaio con spessore di 1,9 cm, disponibile in tre tonalità effetto legno.

La funzionalità è ulteriormente valorizzata dallo zoccolo, disponibile in tre diverse altezze (8, 12 e 15 cm), che ottimizza la fruibilità della cucina e ne completa il design. Inoltre, in ogni progetto Regola è possibile inserire accessori e attrezzature, come il sistema di boiserie Line System e il sistema Parete Status, perfetti per organizzare al meglio lo spazio con eleganza e praticità, mantenendo ogni oggetto a portata di mano.

Pensato per una clientela moderna ed esigente, Regola unisce qualità e stile in un progetto d’arredo versatile e contemporaneo, capace di valorizzare gli ambienti con raffinatezza e funzionalità.