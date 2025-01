La collezione Lavica by Ceramiche Keope, ispirata alla pietra vulcanica siciliana

Nel cuore della Sicilia, crocevia di miti e leggende, si erge l’Etna, un vulcano maestoso e possente, che da millenni veglia sugli abitanti del luogo, depositario di antichi segreti e storie tramandate di generazione in generazione. È da questo posto magico, intriso di fascino e mistero, che prende forma la collezione Lavica di Ceramiche Keope, un inno alla maestosità e alla forza indomita della natura.

Una serie in gres porcellanato capace di racchiudere in sé l’anima più autentica della pietra lavica siciliana. Ogni singolo pezzo è un omaggio a un mondo antico: le superfici, che ricordano le texture delle pietre vulcaniche, sono una tangibile testimonianza della straordinaria capacità della terra di rigenerarsi e di ispirare, ogni giorno, nuove storie da narrare.

Lavica, attraverso le sue trame e tonalità seducenti, esprime con vigore la tessitura della pietra lavica, portando nelle case e negli spazi contemporanei un pezzo di quella terra dal fascino imperituro. Ceramiche Keope, con maestria e dedizione, ha saputo rendere omaggio alla Sicilia, attraverso una collezione che si presenta metaforicamente come un ponte tra passato e presente, nonché come la sintesi ideale tra la potenza della natura e l’innovazione del design moderno.

Grafica e struttura ingaggiano una danza che conduce a un’estetica moderna, minimale sui fondi ma con un’affascinante proposta di decori. Tre austere tonalità – Grey, Anthracite e Black – compongono una palette cromatica che restituisce la profondità della pietra lavica, regalando sofisticati riflessi che sanno incantare lo sguardo.

Anche i decori di Lavica – sviluppati in collaborazione con Bluma Studio di Milano – riflettono il caleidoscopio di tradizioni, forme e colori che caratterizzano la Sicilia. Nel cuore della collezione di piastrelle decorative risiede l’artigianalità, che si manifesta in quattro varianti cromatiche e altrettanti sviluppi grafici impressi sulle superfici, replicando l’antica tecnica del terzo fuoco. Ogni singolo pezzo è una piccola opera d’arte, pronta ad arricchire i progetti e a offrire infinite possibilità di personalizzazione degli spazi.

La serie è disponibile in diversi formati, dal 7,5×60 alla grande lastra 120×278 capace di assicurare una copertura uniforme e senza soluzione di continuità, per spazi dal grande impatto estetico. Lo Spazzolato R10 presenta un leggero effetto struttura per regalare l’autenticità propria del materiale d’ispirazione, mentre la finitura Silky dona morbidezza alla superficie, rendendola estremamente piacevole al tatto. Per gli ambienti esterni, la serie propone la finitura Strutturato R11 antiscivolo, garantendo sicurezza e praticità di manutenzione.

In Lavica la potenza decorativa della pietra vulcanica si declina in una gamma di moderne superfici sensoriali, che diventano l’espediente stilistico perfetto per creare ambienti esclusivi e di carattere, in ambito residenziale e contract.