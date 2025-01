MUSOLA presenta Boira disegnata da Carlos Guijarro – Anteprima Salone del Mobile.Milano

Musola compie un passo in avanti nelle sue proposte di arredi per esterni e interni con il lancio di Boira, la sua prima collezione che incorpora il legno come elemento essenziale. Progettata dal designer spagnolo residente a Berlino Carlos Guijarro, la famiglia di divani, completa di tavolini disponibili in due altezze, è caratterizzara da un aspetto morbido che invita al relax. Boira combina il calore del legno di Iroko con la resistenza dell’acciaio inossidabile, creando un rifugio di comfort grazie alla sua struttura modulare e all’uso di materiali di alta qualità, che si distingue per la sua armonia estetica e la sua funzionalità.

Come la nebbia mattutina che dà il nome alla collezione Boira, che significa nebbia in valenciano, si presenta come un invito al riposo e alla contemplazione. Le sue forme morbide e accoglienti incarnano la delicatezza eterea della nebbia. Non è un caso che evochi la sensazione avvolgente di immergersi in una nebbia mediterranea: i suoi contorni dolci e l’imbottitura generosa creano un abbraccio simile all’aria umida di una mattina invernale, trasformando ogni seduta in un rifugio dove il tempo sembra fermarsi. Così come la nebbia dissolve i confini tra cielo e terra, Boira sfuma i limiti tra il comfort degli interni e la robustezza necessaria per l’esterno, creando uno spazio di serenità dove la funzionalità si fonde con la poesia del design.

Innovazione e versatilità

L’essenza di Boira risiede nella sua versatilità, offrendo molteplici configurazioni adattabili a diversi spazi. Dai moduli lineari alle innovative isole con schienale e angoli arrotondati, consente di creare soluzioni personalizzate per ambienti sia privati che pubblici. La collezione si completa con tavolini in due altezze – 18 e 30 cm – e moduli laterali, tutti realizzati con materiali di alta qualità, come i piani in gres porcellanato tecnico, garantendo durata e stile in ogni contesto.

Impegno per la qualità e il design

Con Boira il marchio di Crevillente non solo introduce per la prima volta il legno nel suo catalogo, ma riafferma anche il suo impegno per il design innovativo e la funzionalità. La combinazione di schiume e microfibra nei cuscini, insieme ai tessuti resistenti per esterni di marchi premium come Sunbrella e Agora, assicura che ogni pezzo della collezione offra il massimo comfort senza sacrificare l’estetica. Una nuova proposta che rappresenta la perfetta fusione tra tradizione e innovazione, segnando una pietra miliare nella storia di Musola nel design non solo per esterni.

La visione del designer

La famiglia Boira incarna la promessa del marchio Musola di creare pezzi che rappresentino il concetto di “Outdoor Feeling.” In un’intervista durante l’ultima fiera Habitat di Valencia, il designer Carlos Guijarro ha condiviso la sua interpretazione della filosofia del marchio: “Il concetto di outdoor feeling è più che altro un sentimento, come creare pezzi contemporanei che abbiano una forte connessione con la natura e che alla fine aiutino a valorizzare sia lo spazio in cui si trova il prodotto sia l’ambiente che lo circonda“.