Nomad Escape, la nuova collezione presentata in anteprima mondiale in occasione di Paris Déco Off / Deco Home

“Nomad Escape” è la nuova collezione presentata in anteprima mondiale in occasione di Paris Déco Off / Deco Home da AMPM in collaborazione con Cristina Pettenuzzo e Domenico Diego di OTTO , rinomato studio di design fondato da Paola Navone.

Unendo l’innovazione creativa di OTTO STUDIO con l’identità distintiva di AMPM, questa partnership segna un passo significativo per il brand francese nel panorama del design italiano, consolidandone la presenza e rafforzandone il legame con il mercato italiano.

Un invito a vivere ogni giorno con la magia e la spensieratezza di una vacanza, trasformando la casa in un rifugio poetico dove relax, leggerezza ed eclettismo si incontrano in perfetta armonia. Pensata per chi sogna di abitare in un’oasi senza tempo, questa collezione è dedicata ai “nomadi itineranti moderni”, spiriti curiosi che amano esplorare il mondo, raccogliere storie e circondarsi di oggetti ispirati a culture diverse.

Nomad Escape trasforma la casa in un’oasi di benessere per tutte le stagioni, dove si vive senza barriere, in totale armonia con l’ambiente circostante. È una celebrazione del relax e del vivere in modo fluido, unendo estetica e funzionalità per chi cerca un equilibrio tra praticità ed emozione. Ideata per un pubblico che ama vivere in modo positivo e rilassato, pratico ed emozionante, per chi sogna di vivere in vacanza tutto l’anno!

Per scoprire l’intera collezione “Nomad Escape” dello Studio Otto per AMPM, l’appuntamento è per la prossima edizione del Fuorisalone a Milano dal 7 al 13 aprile 2025, un viaggio tra design, leggerezza e colori all’insegna di vacanza, relax e stile!