Longines svela un’edizione speciale del Conquest Heritage per celebrare l’anno lunare del Serpente

Il serpente è un simbolo di saggezza, rinascita e vitalità infinita nella cultura dell’Asia orientale e rappresenta la speranza per un futuro migliore. Per celebrare l’anno lunare del Serpente, Longines ha collaborato con l’artista cinese Wu Jian’an alla reinterpretazione della storia del “Furto dell’Erba Immortale”, tratta dal celebre racconto cinese “La leggenda del Serpente Bianco”. Il design di Wu, dal titolo “Divine Snake Presents Treasure”, associa la profondità del retaggio culturale dell’Asia orientale all’espressione artistica contemporanea. Il design realizzato raffigura un serpente con in bocca un fungo Reishi, o Lingzhi in cinese, la cui forma si sviluppa a spirale in cerchi concentrici, evocando le increspature che simboleggiano lo scorrere del tempo e la continuità della vita.

Il simbolo del “Divine Snake Presents Treasure” è un augurio di armonia e prosperità e, al contempo, sottolinea l’impegno di Longines nell’abbinare tradizione e innovazione. Questa commistione di culture dimostra la dedizione del marchio nei confronti dell’artigianato e la sua apertura verso la moderna creatività. Per celebrare l’Anno del Serpente di Legno, Longines ha inciso questo design unico sul fondo cassa di uno speciale modello Conquest Heritage, limitato a 2025 esemplari.

La collezione Conquest, quintessenza dell’audacia e dello spirito creativo del brand, è stata la prima linea di orologi Longines il cui nome è stato protetto nel 1954. La linea Conquest Heritage, che celebra i primi modelli Conquest, si rivolge agli appassionati di design vintage, fondendo senza sforzo lo stile classico degli anni 1950 con la moderna tecnologia dell’orologeria. Il nuovo Conquest Heritage Year of the Snake rende omaggio a questo retaggio integrando elementi della tradizione dell’Asia orientale.

L’orologio esibisce una cassa in acciaio inossidabile di 40 mm di diametro con fondo cassa anglé a vite che reca inciso l’esclusivo motivo del serpente, simbolo di buona sorte. Sul quadrante bombato rosso acceso, sfumato soleil, risaltano le lancette e gli indici dorati: una luminosa visualizzazione che si sposa alla perfezione con i momenti di festa e celebrazione in occasione del nuovo anno.

Il Conquest Heritage Year of the Snake ospita l’esclusivo calibro Longines L888.5 con spirale in silicio e componenti innovativi che gli garantiscono una resistenza ai campi magnetici dieci volte superiore alla norma di riferimento ISO 764. Questo movimento meccanico a carica automatica vanta una riserva di carica fino a 72 ore.

Per dare un tocco di raffinatezza ed eleganza all’Anno del Serpente, questo orologio in edizione limitata è completato da un cinturino in pelle nera.