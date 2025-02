Il nuovo progetto di comunicazione di Turri con la collezione Atelier

Turri, marchio italiano sinonimo di artigianalità, su misura e stile sofisticato, dà vita ad una nuova narrazione, attraverso uno shooting raffinato, primo passo di un rinnovato progetto di comunicazione. Ambientate in una villa a bordo d’acqua, circondata da una natura rigogliosa, le immagini, realizzate da Andrea Papini e curate nello styling da Studio Salaris, mettono in risalto la collezione Atelier disegnata da Matteo Nunziati. La collezione si integra armoniosamente in questo ambiente sereno ed esclusivo, riflettendo perfettamente il savoir-faire italiano per eccellenza che Turri incarna.

La villa, che ospita le più recenti collezioni dell’azienda, è una testimonianza di eleganza moderna e raffinatezza architettonica. La struttura leggera è definita da una facciata intricata, dove gruppi di sottili aste metalliche creano un motivo ritmico e irregolare.

Gli elementi formano un sottile schermo tra l’interno e il paesaggio circostante, evocando l’immagine ipnotica di gocce d’acqua che scendono a cascata dai piani orizzontali sospesi. Questa interazione tra architettura e natura rispecchia l’etica della collezione di mobili, dove ogni pezzo è realizzato con cura per fondere bellezza, comfort e grazia senza tempo.

Turri ha realizzato, per la prima volta, anche un video emozionale girato da MOFO Milano, che racconta la location e le collezioni presentate. Accanto agli ambienti living e bedroom della collezione Atelier di Matteo Nunziati, nel video compaiono anche il tavolo e le sedie Roma di Monica Armani.

Con questo nuovo progetto di comunicazione e di creazione di contenuti, Turri mira a consolidare la sua leadership nel design di arredamento di lusso, presentando i suoi pezzi in ambientazioni, che non solo esaltano l’eleganza senza tempo dei design di Turri, ma sottolineano anche l’incessante dedizione del brand all’artigianalità e all’innovazione. Un accurato lavoro sul posizionamento e il rinnovo della brand image è stato fatto in questi mesi anche sui social, negli showroom e con un inedito progetto editoriale, intitolato Turri Maison, al fine di creare un’immagine coordinata di modern luxury che racconti con coerenza e omogeneità al grande pubblico e agli addetti ai lavori la Turri del 2025.

Con questo ultimo percorso, l’Azienda intraprende un nuovo disegno visivo e comunicativo, immortalando le diverse collezioni in ambienti prestigiosi. Questa iniziativa enfatizza l’allure internazionale del marchio, fondendola con il savoir-faire italiano. Questo nuovo approccio invita il pubblico più esigente a sperimentare e a riconoscersi nella bellezza delle collezioni Turri.