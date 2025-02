Coincasa presenta la Collezione Aria di Bianco 2025

Coincasa è lieta di svelare la nuova Collezione Aria di Bianco 2025, che, come ogni anno, si dimostra l’occasione perfetta per rinnovare e ravvivare gli spazi di casa con sconti fino al 50%. La nuova collezione è un omaggio poetico al sud della Francia, terra d’elezione di poeti, pittori e creativi che in ogni epoca hanno trovato qui la propria casa e la fonte di ispirazione per la propria arte: En plein air, un viaggio sensoriale, un tuffo nei colori caldi e nei profumi inconfondibili della Provenza, dove la luce rende ogni paesaggio straordinariamente vivo e unico. La linea si trasforma così in un invito a riscoprire la bellezza della quotidianità, a immergersi nell’autenticità dei mercati cittadini dove la gente si incontra, condivide storie e raccoglie i tesori provenienti dalle campagne vicine.

In questo angolo di mondo, la natura si racconta attraverso profumi intensi e avvolgenti: frutti maturi, dolci appena sfornati, pani fragranti, formaggi saporiti e verdure croccanti. Questi elementi prendono vita in stampe e fantasie che celebrano l’incontro tra tradizione e modernità, raccontando un luogo ricco di storia, dove prendono vita accessori pratici per la cucina come la borsa porta torte/vassoio e gli adorabili copri barattolo per la marmellata, ma anche piatti di porcellana con girasoli e fragole per vestire le tavole con creatività e freschezza.

Le lenzuola si trasformano in vere e proprie opere d’arte, dove frutta, fiori e forme geometriche si intrecciano in creazioni vivaci e ironiche, portando un tocco di freschezza in ogni ambiente. I tessuti provenzali, con i loro disegni classici, insieme all’alta qualità dei cotoni per la loro realizzazione, vengono reinterpretati in chiave moderna per vestire le camere da letto, dando vita a un’atmosfera allegra e accogliente. Le stampe vichy, ispirate alle piazze di Nizza, si scompongono e si trasformano in nuove forme, reinterpretando lo spirito della città con un’esplosione di colori vivaci e un tocco di modernità. Ogni dettaglio delle lenzuola diventa una dichiarazione di stile, un gioco di contrasti che riesce a combinare tradizione e innovazione, creando un ambiente in cui la freschezza e l’energia sono protagoniste.

L’arte incontra la quotidianità: le forme astratte e le figure stilizzate, diventano il punto di partenza per creazioni decorative dall’impatto visivo straordinario. Questi motivi geometrici e figurativi si fanno spazio in ogni angolo della casa, dall’oggettistica alle ceramiche per creare mise en place uniche, portando con sé l’energia vibrante della cultura francese.

La collezione Aria di Bianco 2025 abbraccia anche l’influenza del cottagecore che si fonde con lo stile francese per dare vita a un’estetica rustica e chic che non rinuncia alla bellezza della semplicità. Elementi vintage e reinterpretazioni contemporanee si incontrano in un perfetto equilibrio, creando un’atmosfera che è al contempo romantica e moderna. Fiori delicati si mescolano con geometrie attuali, per un effetto New Romance.

In questo momento storico, dove il comfort fisico ed emotivo è al centro dei desideri, la collezione Aria di Bianco 2025 risponde al bisogno di un ritorno alla natura, di una vita lenta e autentica, che celebra il piacere di vivere in armonia con l’ambiente che ci circonda. Un’interpretazione del cottagecore che va oltre la tendenza, diventando un vero e proprio stile di vita, una filosofia che Coincasa porta con sé, offrendo spunti per arredare la casa con eleganza e serenità.

La Collezione Aria di 2025 è pronta a trasformare ogni angolo della tua casa in un rifugio dove colori, forme e tradizioni si incontrano in perfetta armonia.