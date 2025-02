La Prairie presenta il nuovo Skin Caviar Liquid Lift potenziato

La Skincare Luxury House La Prairie incarna perfettamente il concetto svizzero di lusso, pioniere della scienza della longevità, con l’obiettivo di preservare l’intero potenziale del patrimonio cellulare della pelle. Ogni collezione La Prairie sperimenta ingredienti straordinari, estremamente potenti e rari, che danno vita a formulazioni eccezionali – racchiuse all’interno di scrigni dal design prezioso – che offrono risultati di giovinezza istantanei e duraturi. Nell’immaginario collettivo, La Prairie è anche sinonimo della scienza del futuro che con audacia supera i confini della bellezza senza tempo.

Oggi, La Prairie riscrive nuovamente la leggenda di Skin Caviar Liquid Lift con la sua formulazione più avanzata.

Audace innovazione della scienza La Prairie, l’icona della cura della pelle è il primo e unico siero al caviale dall’efficacia trasformativa per un effetto lifting istantaneo e duraturo. La nuova formula, arricchita con i Micro-Nutrienti del Caviale, una miscela ultra-ricca di oltre 300 nutrienti naturali, è in grado di supportare le vie metaboliche della pelle, tra cui l’approvvigionamento e l’immagazzinamento di energia, la sintesi di ceramide e la produzione di collagene, nonché i meccanismi di difesa dallo stress.

Inoltre, la formula è arricchita con peptidi per promuovere la produzione di collagene e acido ialuronico per trattenere l’idratazione e rinforzare la barriera naturale della pelle. La pelle appare liftata istantaneamente e in modo duraturo, la compattezza e il tono sono intensificati, le linee sottili sono attenuate. La pelle acquisisce nuova vita, giorno dopo giorno. I risultati di Skin Caviar Liquid Lift, che trasformano immediatamente la pelle, aumentano e migliorano nel tempo. La pelle appare rimpolpata e rassodata come mai prima d’ora, estremamente liscia e levigata. I contorni del viso sono ridefiniti, mentre l’aspetto delle rughe e delle linee sottili si attenua.

Dopo otto settimane, la tecnologia di imaging 3D ha misurato un effetto lifting dei contorni del viso fino a 1 cm. Il 92% degli intervistati ritiene che la pelle sia più soda e il 90% che sia più liftata.

Sviluppata con la massima precisione, la formula all’avanguardia è contenuta in due scomparti separati per salvaguardarne l’efficacia. Rivoluzionaria in ogni aspetto, dalla texture alla performance, questa formula esclusiva sprigiona la straordinaria potenza del caviale fin dal momento dell’attivazione. Questo particolare processo fonde le perle di caviale con l’emulsione setosa dando vita a un siero che avvolge la pelle con un delicato effetto tensore. Piacere sensoriale all’ennesima potenza. Firma inconfondibile di Skin Caviar, il suo profumo fresco e delicato evoca note verdi croccanti con accenti floreali e muschio

bianco.

Skin Caviar Liquid Lift è oggi disponibile anche in un elegante formato da 30ml, perfetto da portare sempre con sé, che si affianca al classico formato da 50ml. Must have da portare con sé per rendere ovunque unico il rituale della bellezza senza tempo.

Nota: Il caviale è più di un ingrediente pregiato: è una testimonianza dei doni più preziosi della natura. Per onorare questa eredità, La Prairie infonde la sua iconica collezione Skin Caviar esclusivamente con caviale 100% di allevamento svizzero, ottenuto attraverso un processo meticoloso e responsabile, collaborando con coltivatori che dedicano la loro esperienza ad allevare con cura gli storioni. Questa partnership va oltre la cura della pelle: è un impegno a proteggere le origini del caviale per le generazioni future. L’impegno di La Prairie si estende anche oltre. In collaborazione con la World Sturgeon Conservation Society (WSCS) e l’Aquaculture Stewardship Council (ASC), la Maison ha sviluppato uno standard di allevamento responsabile per il suo caviale. Questo approccio non solo preserva l’integrità di questo straordinario ingrediente, ma eleva anche la scienza alla base del suo allevamento.