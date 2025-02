Il The Sense Experience Resort si eleva a eccellenza a 5 stelle

Il The Sense Experience Resort, gioiello della costa maremmana, è pronto a ridefinire gli standard dell’ospitalità con il prestigioso passaggio a struttura 5 stelle. Questo traguardo rappresenta il culmine di un percorso di eccellenza e innovazione, che unisce esperienze personalizzate, sostenibilità ambientale e il fascino della natura toscana. Il progetto di riposizionamento a 5 stelle si basa sul concetto distintivo che ha sempre caratterizzato il The Sense Experience Resort: un luogo dove i sensi vengono esaltati attraverso esperienze su misura. Ogni dettaglio del resort, dai percorsi sensoriali agli ingredienti della cucina gourmet, è pensato per far vivere un viaggio che coinvolge vista, tatto, gusto, olfatto e udito, offrendo un’autentica connessione con l’ambiente naturale.

Il The Sense Experience Resort è il primo experience resort della Toscana progettato per offrire un’autentica immersione sensoriale. Ogni elemento, dal design delle camere alle esperienze culinarie, è pensato per far vivere emozioni profonde, risvegliando i sensi e connettendo gli ospiti alla natura. Dalla pineta secolare alla macchia mediterranea, passando per le dune costiere restaurate, il resort rappresenta un’oasi di pace e bellezza.

Immerso in un parco naturale di cinque ettari, il resort unisce design contemporaneo e rispetto per l’ecosistema locale. Recenti interventi, come la riqualificazione delle dune costiere e l’utilizzo di materiali sostenibili, testimoniano l’impegno del The Sense verso un turismo responsabile. La struttura si arricchirà inoltre di nuove suite di lusso, una SPA esclusiva con piscina interna e una seconda piscina esterna con vista mozzafiato. Questi interventi non solo elevano il livello di comfort, ma consolidano l’impegno del resort verso la sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali ecocompatibili e tecnologie innovative.

Tra le novità, spicca il progetto del suo ristorante sul mare, l’Eatè, che punta a ottenere la prestigiosa stella Michelin. Con una cucina che celebra i sapori autentici della Toscana, gli ospiti potranno vivere un’esperienza gastronomica senza pari, in una cornice elegante e raffinata.

Il progetto 5 stelle rappresenta un’opportunità di crescita per l’intera area. La creazione di una Academy per la formazione del personale contribuirà ad arricchire il tessuto professionale locale, offrendo nuove opportunità lavorative e valorizzando il patrimonio umano della Maremma. Inoltre, il resort si pone come promotore del territorio, collaborando con produttori locali e incentivando esperienze che mettono in luce la storia e le tradizioni della Toscana.

Al The Sense Experience Resort, il lusso si sposa con la responsabilità ambientale. Tra le iniziative chiave: la produzione di acqua potabile a km0 grazie a un innovativo sistema di osmosi e impianti fotovoltaici; il recupero delle acque piovane per l’irrigazione; oltre il 70% dei rifiuti riciclati, con un’attenzione particolare alla riduzione dei materiali usa e getta e infine, più di 7000 piante autoctone piantumate, per preservare e valorizzare l’ecosistema locale.

Questo impegno lo rende una destinazione ideale per i nuovi viaggiatori di lusso, sempre più attenti all’ambiente e riflette una visione moderna del turismo di lusso, che guarda al futuro con consapevolezza e rispetto per l’ambiente.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere ed è pensato per soddisfare le esigenze di una clientela internazionale.