I tappeti di Carpet Edition nel progetto abitativo Ode alla Luna

La forma segue l’emozione. È questo il principio che ha guidato il collettivo milanese Studio Paradisiartificiali nella riprogettazione di un appartamento a Desio (Milano), pensato per ospitare una giovane donna e sua madre.

La distribuzione degli spazi, così come la scelta di arredi e oggetti decorativi, sono stati frutto di un lavoro introspettivo sulle committenti per capire meglio interessi e personalità e farli emergere nel progetto Ode alla Luna, in cui la luna rappresenta il simbolo della forza femminile.

L’ingresso si apre direttamente su un soggiorno concepito come un vero e proprio “tempio del sapere”. Ampie scaffalature, studiate per accogliere una vasta collezione di libri e volumi, celebrano la profonda passione della padrona di casa per la lettura.

Protagonista di questo ambiente è il grande tappeto circolare CoDeco di Carpet Edition, disegnato da Marcante-Testa e qui proposto nel modello CD03 – Cornice Verde con punto Verde (ø 240 cm). La cornice di CoDeco non solo definisce il disegno, ma diventa elemento di transizione armoniosa tra soggetto e spazio circostante. La bordatura circolare, infatti, delimita con precisione il perimetro, mentre il motivo “esplode” nel campo centrale con trame geometriche ordinate.

In un ambiente dominato dalle tonalità verde e terracotta, il verde brillante della cornice di CoDeco prosegue la narrazione cromatica, abbinandosi perfettamente alla carta da parati decorata con delicate foglioline, al tessuto delle poltrone vintage, fino alle numerose piante e altri elementi che arricchiscono lo spazio con un tocco naturale e accogliente.

CoDeco è taftato a mano e realizzato in morbida Lana Nuova Zelanda e Tencel con due diverse altezze del vello, dando movimento al tappeto.

Il passaggio aperto tra soggiorno e cucina è introdotto da una splendida libreria con doppie colonne che incorniciano entrambi i lati della stanza. Le colonne, sorrette da eleganti figure in terracotta, presentano mensole progettate per offrire ulteriore spazio all’ampia collezione di libri della committente. Alla base della libreria, un mobile contenitore con superficie cannettata aggiunge funzionalità allo spazio. La cucina ospita un tavolo da pranzo, valorizzato dal tappeto Acapulco AC 01 Beige in Sisal 100% Naturale (misure 160×240 cm) apprezzato per la sua robustezza e la texture caratteristica della fibra. La tonalità neutra del tappeto si integra armoniosamente con gli altri elementi d’arredo, come sedie, panche in vimini e scaffalature, creando un’atmosfera equilibrata e accogliente.