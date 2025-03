Elevando il concetto di cura dell’igiene orale, il nuovo spray orale infuso con oro di Aurezzi unisce raffinatezza e innovazione nella cura dell’igiene della bocca. Confezionato in una elegante bottiglia di vetro da 10 ml, questo prodotto di lusso contiene vere particelle d’oro 24K, offrendo un’esperienza rinfrescante e premium ad ogni spruzzo. Senza alcol e senza fluoro, è perfetto per chi cerca una soluzione delicata ma efficace per rinfrescare l’alito e prendersi cura della bocca, anche per chi ha una sensibilità particolare.

Questo spray esclusivo non regala solo freschezza: è un tocco di lusso per la routine quotidiana. La sua formula unica include umettanti come propilenglicole e sorbitolo per mantenere l’umidità della bocca, agenti antibatterici come cetilpiridinio cloruro e benzoato di sodio. Per favorire l’igiene orale, e oli essenziali naturali come olio essenziale di eucalipto ed estratto di menta piperita per una freschezza calmante.

Lo spray presenta anche un sottile effetto schiarente, con ingredienti come biossido di titanio e silice che migliorano l’aspetto del sorriso. Il suo gusto equilibrato e il pH ottimale offrono un’esperienza piacevole senza compromettere l’efficacia, con una nota rinfrescante e leggermente speziata che lo rende più di un semplice rinfrescante per l’alito è un vero e proprio piacere sofisticato.

Il nuovo spray orale infuso con oro non è solo un prodotto, ma un’esperienza da vivere. Questo prodotto per la cura orale all’avanguardia, combina ingredienti di altissima qualità per una soluzione rinfrescante, antibatterica e idratante, mantenendo un’eleganza inconfondibile. Disponibile ora in una pratica boccetta di vetro, è l’accessorio ideale per chi ama l’eleganza in ogni dettaglio della propria vita.

Caratteristiche principali:

Particelle d’Oro 24Kper un tocco di lusso unico; formula senza alcol e senza fluoro, ideale per chi ha una bocca sensibile; idrata, pulisce e rinfresca con Mentolo, Eucalipto ed Estratto di Menta Piperita; schiarisce i denti e bilancia il pH per una salute orale ottimale.

Il suo packaging è elegante in una boccetta in vetro da 10 ml.

Questo spray per la bocca è pensato per chi apprezza le cose raffinate della vita, perfetto per chi cerca il lusso, per chi ha la bocca sensibile, o per chiunque voglia elevare la propria routine di cura orale con un tocco d’oro.