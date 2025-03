BFF Gallery, apre il nuovo museo a Milano

BFF Bank annuncia l’apertura di BFF Gallery, il nuovo museo all’interno di Casa BFF, la sede del Gruppo a Milano, inaugurata lo scorso novembre.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte e della cultura italiana attraverso la condivisione delle opere della collezione della Banca, BFF Gallery nasce come risposta a un senso di responsabilità verso la società e il patrimonio culturale italiano, con la volontà di restituire parte del valore che il Gruppo genera, in linea con altre iniziative già avviate negli anni precedenti.

Il museo sarà ad ingresso gratuito e si propone, attraverso mostre ed eventi, di far riscoprire l’arte come stimolo per l’innovazione e il cambiamento, e un sistema virtuoso e aperto di scambio e condivisione di conoscenze, favorendo il dialogo e offrendo al pubblico una prospettiva completa, accessibile e di alto valore scientifico.

“BFF Gallery è stata creata non solo per trovare un luogo per la collezione della Banca, ma soprattutto per il desiderio di creare, all’interno di Casa BFF, un luogo per promuovere la connessione tra le persone e condividere la conoscenza”, afferma Massimiliano Belingheri, CEO del Gruppo BFF Banking Group. “Abbiamo deciso di farlo attraverso un museo, sapendo che l’arte può essere uno strumento unico per il dialogo, per stimolare la creatività e la crescita, sia per le aziende che per la società. Ci auguriamo che possa essere davvero un luogo accessibile a tutti, per la promozione della cultura e dell’arte italiana e per condividere i valori del nostro Gruppo con l’intera comunità”.

BFF Gallery è il risultato di una riflessione sui limiti dello spazio e sulla possibilità di trasformare questi limiti in un’opportunità di sviluppo. Durante la progettazione e la costruzione dell’edificio, il lavoro si è sempre concentrato sul fatto che la rigenerazione urbana riguarda prima di tutto le persone: il museo è stato quindi progettato anche per abbattere le barriere e incoraggiare il dialogo. Ecco perché, come il resto dell’edificio, è trasparente, perfettamente visibile dall’esterno, e allo stesso tempo protegge le opere d’arte all’interno. Parte di questo spazio è infatti sotterraneo e permette di proteggere le opere dalla luce diretta.

La collezione di arte contemporanea del Gruppo Bancario BFF è stata raccolta dalla Banca a partire dagli anni ’80 e ad oggi comprende circa 250 opere. Tra gli artisti presenti figurano Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Alberto Burri, Lucio Del Pezzo, Lucio Fontana, Gianfranco Pardi, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, Mario Schifano, Emilio Tadini e molti altri.

Dal 2019 la Collezione è stata oggetto di un processo di censimento, ricondizionamento e digitalizzazione e del progetto Art Factor, nato per valorizzare la Collezione e promuovere l’arte italiana anche all’estero. Dal 2021 le opere sono protagoniste di una mostra itinerante in Europa e negli Stati Uniti e di due volumi realizzati con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura.

La BFF Gallery aprirà con la mostra Baj + Milton “Paradise Lost” i paradossi della libertà. Fino al 17 ottobre il museo ospiterà la serie di quaranta acqueforti realizzate da Enrico Baj nel 1987 e ispirate al Paradiso perduto di John Milton, che nei suoi oltre 10.000 versi racconta le origini dell’Umanità dalla creazione di Adamo alla cacciata dall’Eden. L’opera del poeta è stata fonte di ispirazione per artisti di ogni epoca che hanno trovato in essa risposte e chiavi di lettura per la propria esistenza. L’obiettivo della mostra è presentare alcuni dei temi centrali del poema attraverso l’immaginazione contemplativa di Enrico Baj. Darà ai visitatori l’opportunità di riflettere su aspetti cruciali della condizione umana.