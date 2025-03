Ritorno al futuro al C Mauritius

Il C Mauritius, all inclusive beach resort del brand C Resorts offre un’esperienza di ospitalità completa che abbraccia il meglio della vita tropicale e della cultura creola. Leggerezza, libertà e spensieratezza sono le parole d’ordine di questo resort situato sulla spiaggia di Palmar. Soggiornare al C Mauritius è un po’ come vivere un “Ritorno al Futuro” dei giorni nostri: non ci si arriva sulla mitica DeLorean ma a bordo di un volo intercontinentale e le ambientazioni vintage del 1985 sono rese contemporanee dalle Cignature esperienziali, ideate per riconnettersi con il proprio fanciullo interiore e trascorrere il tempo senza pensieri in un autentico Natural Playground.

In linea con i più recenti travel trend, che vedono il benessere psicofisico al centro dell’esperienza vacanziera, il C Mauritius regala uno spazio per il divertimento e il relax. Le Cignature e le attività ludiche proposte promuovono interazioni sociali, stimolano la creatività e rafforzano i legami emotivi e, al contempo, consentono di abbandonare le preoccupazioni e riscoprire la gioia e la spontaneità che solo l’infanzia sa regalare.

La sensazione che si prova è proprio questa – calda e profonda – di essere tornati alle vacanze del “ti ricordi quando eravamo piccoli”, a quel calore che solo un ricordo positivo di un periodo in cui si è stati bene in famiglia e con gli amici può suscitare.

Quell’istantanea di una partita di beach volley, del gelato in spiaggia e delle feste in riva al mare al C Mauritius è reale, cambia solo lo scenario, magnifico ed esotico: una lunga spiaggia bianca accarezzata dalle acque turchesi dell’Oceano Indiano, mentre le palme ondeggiano, quasi a danzare tra loro.

C Taste: tra sapori creoli e sorprese

Tra le sue esperienze culinarie, spicca la Cpicerie, un luogo unico dove l’atmosfera si fonde tra una boulangerie francese, un mercato locale e un bar sulla spiaggia. Qui, ogni angolo è un invito a scoprire nuovi sapori: si può scegliere un cestino da picnic e riempirlo di prelibatezze da gustare sulla sabbia, concedersi dolci piaceri come marshmallow, caramelle e leccornie, o sorseggiare una birra ghiacciata. Il tutto, mentre ci si perde tra tè aromatici e miele locale. E quando ci si siede al ristorante, si entra in un viaggio culinario che racconta l’isola: piatti freschissimi, ricchi di tradizione, accompagnati da una selezione di 50 etichette comprese nella formula all inclusive. “Da qualche parte sono le 5 del pomeriggio”, recita l’insegna in legno a forma di tavola da surf, a ricordarci che ogni momento è quello giusto per un aperitivo, per rilassarsi e lasciarsi cullare dalla magia del luogo.

Mare, avventura e relax

L’oceano al C Mauritius è protagonista: il punto mare è tra i più belli dell’isola, aperto, piatto – anche quando soffiano gli Alisei – e invita a respirare e a lasciare andare la negatività. Gli ospiti possono esplorare il mondo sottomarino attraverso lo snorkeling o con un’escursione in barca con il fondo di vetro (Crustacea), vivere emozioni uniche con il kayak e momenti adrenalinici con il kitesurf.

Per chi cerca il relax, la spa del C Mauritius è sorprendente: è letteralmente un’oasi di serenità, completamente separata dalla “movida”. L’ambientazione è wow, immersa in un giardino punteggiato da fiori esotici colorati, con lo sguardo che corre in lontananza verso uno sfondo quasi giurassico, dove lo skyline è un susseguirsi di alture e foreste tropicali. Qui ci si rigenera con trattamenti benessere dove vengono impiegati prodotti di qualità completamente naturali, magari dopo aver esplorato l’isola o dopo aver partecipato al C Trek, un’escursione a contatto con la natura mauriziana.

Ogni esperienza al C Mauritius è un invito a vivere l’isola in tutte le sue sfaccettature con un tocco di autenticità creola che conquista il cuore.