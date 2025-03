La nuova collezione di Alta Gioielleria by Garatti sull’Orient Express Venezia-Parigi

Per la prima volta assoluta, una Maison italiana di Alta Gioielleria sceglie di presentare la nuova collezione durante un viaggio, da Venezia a Parigi, a bordo dell’Orient Express e di affidarne il racconto a Ferzan Özpetek.

Una Brand experience mai realizzata prima, dedicata a un circolo esclusivo di amici della Maison Garatti, riconosciuta come leader mondiale nella creazione di collezioni di Alta Gioielleria realizzate con diamanti fancy color rossi, verdi, blu, che ha scelto di invitare very important clients, jet set internazionale, attori del cinema italiano e muse a condividere questo viaggio emozionale.

La narrazione del viaggio e dell’universo delle collezioni Garatti sono state affidate al noto regista Ferzan Özpetek che ha scelto il Brand milanese per scrivere e dirigere un racconto sospeso nel tempo; Kasia Smutniak, Isabella Ferrari, Greta Ferro, Saul Nanni, Giancarlo Commare, Denise Tantucci e Andrea Di Luigi saranno i protagonisti di un cortometraggio emozionale che uscirà a Maggio 2025.

A bordo dello storico treno sarà presentata in esclusiva la nuova collezione Black Tie dedicata alle occasioni speciali, anche per lui.

Papillon, gemelli e spille, con pavè di diamanti e pietre preziose, nascono come accessori maschili ma si trasformano in elementi unisex, sfidando le convenzioni tradizionali. Pezzi unici ed esclusivi che giocano sapientemente sul contrasto tra maschile e femminile, diventando sorprendentemente contemporanei. Ogni gioiello della collezione Black Tie di Garatti, che si delinea come un’estensione delle iconiche collezioni già esistenti, Akoya Rose, Venezia, Domino e Universale, è pensato per esaltare la personalità di chi lo indossa, aggiungendo un tocco di audacia e stile a ogni look.

Durante il viaggio dell’Orient Express, Garatti presenterà inoltre l’ultima straordinaria creazione, la collezione Liberty, un omaggio incantato a un’epoca in cui l’arte e la natura danzavano in perfetta armonia. Le sue forme organiche, ispirate ai delicati motivi della natura, evocano l’essenza di un frammento di vetrata gotica o di un raffinato bassorilievo che, distaccandosi dalla sua architettura originaria, si posa con grazia sul corpo di chi lo indossa. Questa collezione celebra il periodo architettonico più ricco, affascinante e creativo della storia, in un abbraccio di eleganza senza tempo.

Liberty non è solo un nome, ma un concetto che incarna una visione innovativa in un immaginario luccicante e incantato. Ogni gioiello è un trionfo di maestria orafa in cui l’oro bianco si fonde con l’incanto dei diamanti fancy color rosa e bianchi, creando sfumature pastello che raccontano storie di bellezza ed eleganza. Collana e bracciale rigido, orecchini pendenti e anello di brillanti sono veri capolavori di design, capaci di trasportare chi li indossa in un viaggio attraverso il tempo, in un mondo in cui romanticismo e creatività si intrecciano in un abbraccio eterno, rendendo ogni sogno una realtà scintillante.