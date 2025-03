Draga & Aurel svelano le lampade a sospensione PHEBE

Nell’anno della luce, Draga & Aurel svelano Phebe, la nuova famiglia di lampade a sospensione, che entra a pieno titolo nella collezione Transparency Matters. Le creazioni luminose sono realizzate in esclusiva per Galleria Rossana Orlandi e verranno presentate nell’omonima location durante la Milano Design Week.

“Nel 2023, alla Bourse de Commerce – Fondazione Pinault di Parigi, ci siamo imbattuti nell’universo di Mike Kelley. Il suo lavoro su Kandor, città in resina sospese tra memoria e finzione, ha lasciato un segno indelebile.” affermano Draga Obradovic e Aurel K. Basedow. “Le sue architetture fluttuanti, immerse in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, hanno trovato un’eco profonda nel nostro percorso di ricerca, spingendoci a esplorare nuove forme e linguaggi espressivi. Le lampade Phebe non sono semplici fonti di luce, ma entità vibranti che si trasformano e dialogano con lo spazio.”

Le lampade Phebe prendono il loro nome dal termine greco che significa “splendente, luminoso”, evocando una presenza eterea e magnetica, che si diffonde nello spazio in un gioco di bagliori colorati e trasparenze inaspettate.

Realizzate a mano nell’atelier di Como di Draga & Aurel, le lampade si compongono di due dischi con inclinazione regolabile per diffondere la luce con intensità mutevole. Quello superiore, in lucite, è sottile e luminoso, mentre quello inferiore è realizzato con numerose colate di resina epossidica con cromie e sfumature differenti. La loro estetica si ispira alla Space Age, un periodo storico di audacia creativa e visione futuristica, evocando un oggetto in sospensione, un satellite che fluttua tra dimensioni parallele, tra reale e immaginario. Un fantasma di luce, in bilico tra memoria e futuro.

La materia si dissolve nell’atmosfera, il colore diventa vibrazione. Phebe è molto più di una semplice lampada, è un viaggio attraverso la luce e il tempo che ridefinisce i confini tra arte e design.