La nuova collezione donna di Aeronautica Militare elegante e pratica

Pensata per una donna decisa e di carattere, attenta al proprio stile e autentica interprete della moda, la collezione SS2025 di AERONAUTICA MILITARE è la perfetta combinazione di eleganza e praticità. Ogni outfit è studiato per adattarsi a qualsiasi occasione e alle esigenze della vita quotidiana, offrendo comfort e raffinatezza in ogni situazione. Le tre anime della collezione Military, Lovers e Lady si intrecciano armoniosamente, creando look versatili che raccontano la personalità di chi li indossa.

Military – incarna l’essenza più iconica e distintiva della collezione, trovando un perfetto equilibrio tra il fascino dello stile military e la praticità del quotidiano. La palette cromatica è intensa e avvolgente: tonalità terrose arricchite da fresche sfumature estive come il color vaniglia e il bianco, che conferiscono un tocco di vivacità. Qui i dettagli fanno la differenza: tasche con pattina e soffietto, alamari e patch, presenti in modo discreto e tonale, regalano ai capi un appeal urban e contemporaneo. Non mancano poi gli outfit coordinati: felpe a manica corta, sia a girocollo che con zip, e pantaloni abbinati per look che coniugano stile e funzionalità in modo impeccabile, perfetti per ogni occasione.

Lovers – si distingue per una forte identità visiva, sviluppata in una palette cromatica ispirata ai colori naturali e neutri della savana africana: beige, marrone, cachi e verde oliva si mixano con facilità, creando outfit armoniosi e versatili. Il pezzo forte è il giubbino in pelle dall’effetto vintage, un’icona di stile senza tempo. Accanto a lui, tute intere, t-shirt e felpe, perfette per look casual e rilassati. I tradizionali capi militari come sahariane, bomber e giubbini in pelle, ispirati alle divise dei piloti, si mescolano armoniosamente con gonne e abiti arricchiti da tasconi e dettagli military, creando un contrasto sofisticato e irresistibile.

Lady – dall’allure più sofisticata questa linea gioca con tonalità delicate come bianco, vaniglia e azzurro, esprimendo un’eleganza senza tempo. Parola d’ordine: vestibilità impeccabile. Comfort ed eleganza si incontrano nei pantaloni punto Milano, abbinati alla giacca coordinata, un ensemble che coniuga praticità e raffinatezza. Elementi femminili, come i dettagli in oro, arricchiscono le T-shirt, aggiungendo un tocco luxury, mentre le tute in felpa regalano un mood più rilassato.

Per personalizzare ulteriormente ogni look sono stati poi disegnati accessori ad hoc: borse, cappellini, foulard camouflage e scarpe che offrono un’ampia gamma di opzioni per un tocco unico e personale che rende speciale ogni outfit.