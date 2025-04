Pulvera debutta alla Milano Design Week con la seduta Brrrick

Dallo scarto nasce la bellezza. Pulvera, la giovane start-up creativa, compie un anno e si presenta per la prima volta alla Milano Design Week (8-13 aprile 2025), all’interno dell’hub dinamico MelzoDodici, nel cuore del Porta Venezia Design District. Partner di IAMMI Studio, Pulvera firma il rivestimento di Brrrick, un audace pouf di design realizzato con RE-Flock, la polvere tessile rigenerata by Casati Flock & Fibers.

Brrrick è un audace oggetto di design che gioca con materiali e percezioni. Ispirato alla forma iconica del mattone, si presenta come una seduta innovativa che unisce sostenibilità e artigianalità. Realizzato come un’estrusione lunga 20 metri, riproduce l’aspetto di un mattone intrecciato in gommapiuma upcycled. Il rivestimento in flock, ottenuto dalla polverizzazione di scarti tessili di nylon, aggiunge una raffinata texture naturale che richiama le calde sfumature della terracotta, garantendo al contempo resistenza e durabilità.

Pulvera nasce nell’aprile 2024 a Renate (MB) come spin-off creativo di Casati Flock & Fibers, azienda leader nella produzione di flock d’alta qualità. Il suo nome richiama sia la parola polvere nel dialetto brianzolo, sia il concetto di una nuova era della polvere, che da scarto si trasforma in risorsa. Pulvera è un vero e proprio laboratorio creativo, nato per esplorare usi innovativi del flock nel design, nella moda e nell’arte. Questa “polvere magica”, ottenuta dal riutilizzo delle fibre tessili, è stata impiegata finora in settori come l’automotive, il packaging di lusso e la cosmetica. Ora, grazie a Pulvera, diventa protagonista anche nel mondo del design.

Pulvera è tra i protagonisti di SENSES, un’esperienza immersiva co-curata da IAMMI e materia-studio che esplora i confini tra percezione e materia. L’installazione SENSES e la seduta Brrrick rappresentano un salto di qualità nel riuso creativo dei materiali. L’installazione, allestita nell’auditorium di MelzoDodici, utilizzerà luci, suoni e texture per trasformare gli oggetti di design in elementi narrativi. Tra questi, spicca Brrrick, che grazie al rivestimento in flock rigenerato di Pulvera valorizza il concetto di upcycling, trasformando scarti tessili in una soluzione estetica e funzionale. Leitmotiv del progetto è il tema dell’upcycling, ossia il riutilizzo creativo, che guida la realizzazione della maggior parte dei pezzi esposti. Oggetti audaci, simbolici e spesso inaspettati dialogano tra loro, ridefinendo il confine tra scarto e valore. Anche il setting rispecchia questa filosofia, con una particolare attenzione alla sostenibilità.