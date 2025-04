Toscanini & Schumacher, heritage e ricerca

Al Salone del Mobile 2025, Toscanini e Schumacher hanno dato vita a un’installazione in cui l’arte dell’appendere incontra la bellezza senza tempo della decorazione d’interni.

Protagonista di questo raffinato allestimento è stato “Coromandel Midnight Green”, il suggestivo pannello di carta da parati disegnato da Miles Redd per Schumacher, storica azienda che dal 1889 progetta tessuti, carte da parati, passamanerie e tappeti.

Un sogno orientale su carta, dove pagode misteriose si riflettono su specchi d’acqua, avvolte da giardini incantati e nuvole celestiali. Con la sua profondità cromatica e i dettagli pittorici ispirati alla tradizione, questa creazione trasforma gli spazi in scenari evocativi.

Accanto a questa scenografia si è inserito con perfetta armonia Davide, il portabiti della Light Design Collection di Toscanini realizzato in noce canaletto finitura a olio. Un modello essenziale, dalle linee pulite, in cui la spalla raggiunge una sottigliezza mai vista, espressione di puro design senza perdere in vestibilità. La fusione tra la forma scolpita del legno e l’estetica delle pagode hanno creato un dialogo tra materia e immaginazione, tradizione e innovazione.

L’installazione è stata visibile durante il Salone del Mobile nello stand Toscanini interpretando in chiave artistica la capacità di personalizzazione e la versatilità produttiva delle due aziende. La stessa fantasia declinata in carta da parati e in tessuto crea un effetto camouflage molto scenografico dove i prodotti Toscanini dai portabiti rivestiti ai props si fondono perfettamente con lo sfondo.

Un incontro tra heritage, creatività e personalizzazione, in cui la ricerca Toscanini si intreccia con la maestria decorativa Schumacher per dare vita a un progetto di grande raffinatezza.