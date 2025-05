Il nuovo profumo Eau Splendide di CHANEL, la nuova Chance

Frizzante, sorprendente, misteriosa. Per CHANEL, la chance non arriva mai per caso, ma nasce da un incontro al momento giusto. Sulla scia di Gabrielle Chanel, che era solita dire che la chance era la sua anima, la chance appare in tutto il suo splendore nel bel mezzo della scacchiera della vita. CHANCE è un incontro olfattivo sempre vincente. Un’energia incapsulata che fluisce con audacia e malizia, una risata che esplode naturale.

Questa incantevole euforia è stata catturata nel 2003 da Jacques Polge, Creatore dei Profumi CHANEL dal 1978 al 2014, con la creazione del primo CHANCE, un profumo inatteso capace di sovvertire l’ordine stabilito.

Da allora, altre tre interpretazioni hanno svelato tre nuove sfumature:

CHANCE EAU FRAÎCHE in un verde dinamico e vivace; CHANCE EAU TENDRE in un rosa delicato e tenero; CHANCE EAU VIVE in un arancione ardente e intraprendente. Fragranze dalle formule racchiuse in flaconi rotondi come bocce da bowling da lanciare nel gioco della vita.

All’origine di CHANCE c’è un’idea, uno stato d’animo declinato in modi molto diversi. Ogni versione di CHANCE è unica, ma tutte esprimono lo stesso stato d’animo. Non si tratta di una composizione classica, ma di qualcosa che appartiene alla sfera dei sentimenti, delle emozioni che ognuno di questi profumi esprime. Qualcosa di estremamente vivo e potente.

E all’improvviso si presenta una nuova CHANCE. Un nuovo profumo, come un trampolino di lancio verso il futuro: CHANCE EAU SPLENDIDE.

Si tratta di una fragranza luminosa, spontanea e accattivante. Dopo il rosa, il verde, il giallo e l’arancione: il viola.

La nuance della magia e della leggerezza che si tinge di mistero. Un’energia ribelle, che cela dietro la sua vivacità una profondità e una potenza sorprendenti. Questa nuova creazione di Olivier Polge è una meraviglia di paradossi. Giocosa, ma radicata. Brillante, ma rigorosa.

Il suo ricordo fiorito-fruttato instilla un misticismo luminoso e ammaliante. Un frizzante accordo di lampone incontra sfaccettature di frutti croccanti, di rosa e violetta, fondendosi con un cuore fiorito raffinato e magnetico di geranium rosat, coltivato a Grasse nei campi CHANEL. Un cedro dalle sfumature sottili si unisce a note di muschio bianco in un accordo che prolunga la tenuta e sprigiona vibranti note legnose, accompagnate da un tocco sofisticato di iris poudré. Con la sua raffinatezza delicata e la sua gioia che non tralascia alcun dettaglio, questa nuova fragranza CHANCE sa sorprendere. Appare inattesa e racconta una storia splendida, e giocosa, mentre cerca la propria fortuna in una risata che esplode insolente, come una scommessa giocata all’infinito.

Per incarnare un universo infinito come le linee del suo flacone, Maison CHANEL ha scelto per questo nuovo capitolo Angèle, la “portafortuna” ideale per questa nuova fragranza. Cantante, compositrice e autrice belga ventinovenne, ha saputo cogliere la sua chance in ogni fase della sua carriera. Artista di fama internazionale, coltiva un legame di amicizia con la Maison CHANEL dal 2020, anno in cui appare nella sua prima campagna per la collezione make up occhi.

CHANCE EAU SPLENDIDE è come un tocco di fortuna da vaporizzare sulla pelle per continuare a credere ancora e ancora.