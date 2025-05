Immergersi nel mondo delle fragranze Aqua Allegoria di Guerlain

Dopo il successo dedicato al rilancio di Rouge G a Settembre 2024, a Maggio, Maison Guerlain torna nelle strade di Milano con un nuovo appuntamento: Aqua Allegoria Rendez-vous.

Dal 5 all’11 Maggio 2025, sarà possibile immergersi nel mondo delle fragranze Aqua Allegoria, alla scoperta della nuova creazione Rosa Verde e dei best seller Florabloom e Mandarine Basilic.

Lasciatevi avvolgere dalle fresche note di Rosa Verde in Via Croce Rossa e immergetevi nell’euforico bouquet colorato di Florabloom in Piazza San Carlo.

Ogni chiosco è una creazione floreale, che rappresenta una fragranza attraverso composizioni colorate e vivaci. Sarà possibile ricevere un braccialetto in tessuto firmato Guerlain, per indossare e portare con sé la fragranza scelta, cartoline illustrate per l’iniziativa dallo studio di graphic design IuMi come ricordo dell’esperienza olfattiva vissuta e una mappa di Milano per guidarvi alla scoperta dei due chioschi floreali.

Un vero e proprio tributo alla sua incredibile varietà di paesaggi, profumi e colori, le fragranze di questa collezione risuonano come allegorie di una Natura varia e viva, i cui colori e profumi cambiano in sincronia con l’ora del giorno o della notte.

L’iconica collezione di Guerlain celebra la Natura attraverso il prisma delle emozioni che suscita: sensazioni energizzanti, calmanti o inebrianti, che ci trasportano e risvegliano la nostra anima.

Sotto la guida di Delphine Jelk, Guerlain Perfumer con una formazione in aromacologia – lo studio dell’influenza degli odori sulla psiche, Aqua Allegoria adotta un approccio inedito ed emozionale.

AQUA ALLEGORIA ROSA VERDE FLORAL BOOTH

Il chiosco floreale Rosa Verde, un’oasi color verde acqua, invita a scoprire la nuova Eau de Toilette che cattura l’effetto energizzante di un tuffo in acqua fresca durante una giornata estiva.