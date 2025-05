Terrazza Aperol si presenta con un nuovo concept

Terrazza Aperol, il luogo per eccellenza dell’aperitivo milanese con vista su Piazza Duomo si presenta al pubblico con una nuova veste che esalta l’heritage e l’identità del brand. Grazie a una fusione originale tra design, atmosfera e un menù innovativo, Terrazza Aperol è il luogo in cui vivere in modo immersivo lo stile Aperol, all’interno di un ambiente dove ogni dettaglio è pensato per favorire la convivialità.

Nato in Veneto nel 1919, Aperol ha conquistato nel tempo generazioni di appassionati in tutto il mondo grazie all’iconoico Aperol Spritz che, preparato con prosecco, Aperol e soda, è diventato un rituale sociale, un momento di condivisione che oggi trova in Terrazza Aperol la sua massima espressione. Il nuovo format celebra così le origini venete di Aperol, ispirandosi alla tradizione dei tipici bacari veneziani e fondendosi, al tempo stesso, con l’energia cosmopolita e i tratti distintivi della città di Milano.

Curato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners, il restyling degli spazi riflette il concetto di “golden hour senza tempo”, ovvero il momento simbolo dell’aperitivo italiano, grazie all’utilizzo di colori quali l’oro, l’arancione e il blu, e alla presenza di geometrie e volumi ondulati e dinamici che, dalla carta da parati al bancone, rimandano ai colori del tramonto e al movimento dell’acqua nella laguna veneziana.

Il nuovo design, insieme alle ampie vetrate, crea inoltre una connessione visiva tra gli spazi interni e quelli esterni. In particolare, la terrazza panoramica offre una vista privilegiata sul Duomo, inserendosi perfettamente nel contesto vibrante della piazza. Un tocco di Milano si trova anche nelle illustrazioni firmate dall’artista Vahram Muratyan che interpretano i luoghi iconici milanesi e raccontano il rito dell’aperitivo in chiave contemporanea. Cuore pulsante di Terrazza Aperol, il bancone e il social table posizionati nella sala interna invitano alla condivisione e all’interazione, mentre la scelta dei materiali, dal vetro al metallo fino al policarbonato riciclato, raccontano un approccio contemporaneo, dove convivono estetica e sostenibilità.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla proposta food che reinterpreta la tradizione veneta dei cicchetti con un twist milanese: piccoli assaggi pensati per accompagnare Aperol Spritz, che combinano ingredienti delle due regioni in accostamenti creativi e sorprendenti.

Attraverso questo nuovo concept, Terrazza Aperol si conferma il luogo simbolo dell’aperitivo milanese, dove design, gusto e convivialità si incontrano per offrire un’esperienza unica nel cuore pulsante della città.