Brach per Lacoste, dove lo stile incontra l’appartenenza

Gli incontri più belli non si annunciano. Avvengono naturalmente, come un’evidenza. Questa collaborazione è una dichiarazione. Quella tra Brach (Brach rappresenta un punto di incontro tra cultura, benessere ed eventi esclusivi) e Lacoste è una storia che continua da diversi anni, discreta ma essenziale.

Un coccodrillo sulle spalle, un’attitudine, un senso di appartenenza. I team lo indossano già, a Parigi, a Madrid. Una divisa che non lo è, una firma che non fa rumore, ma che lascia il segno. Quindi, perché non andare oltre? Nasce dunque la felpa Brach x Lacoste. Unisex, monocromatica.

Una felpa che è come un luogo. Dove ci si sente bene e dove si torna sempre. Un capo che non cerca l’attenzione, ma che attira gli sguardi. Un taglio per tutti, un tessuto che veste alla perfezione, un look naturale.

Anche il coccodrillo è cambiato. Si è lasciato coinvolgere, si è immerso nel mondo di Brach. È diventato un simbolo di questo incontro, grazie alla sua arte di integrarsi in un contesto senza rinunciare alla propria identità.

Là dove l’eleganza si nasconde nell’essenza delle cose e non nelle apparenze. Un’eleganza che non si spiega ma che è percepibile. Un design accurato, un tessuto scelto con cura, un’edizione limitata che solo pochi privilegiati potranno possedere.