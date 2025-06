Toscanini & Schumacher: prosegue la collaborazione

Prosegue la collaborazione tra Toscanini, azienda italiana che da oltre cent’anni realizza portabiti e soluzioni per appendere capi e accessori, e Schumacher, storico brand che dal 1889 progetta tessuti, carte da parati, passamanerie e tappeti. Due eccellenze internazionali che condividono una visione comune: esplorare il design sartoriale come punto d’incontro tra funzionalità e bellezza senza tempo.

Quattro ambientazioni, un’unica visione. Nel cuore di Brera, all’interno dello showroom Schumacher, hanno preso forma un allestimento in cui materiali e atmosfere dialogano in perfetto equilibrio, celebrando l’unione tra heritage e innovazione.

I portabiti e i props Toscanini si intrecciano con i tessuti e le carte da parati Schumacher in una scenografia raffinata che racconta il potenziale espressivo delle due aziende nei diversi contesti d’uso: dagli interni residenziali ai retail di alta gamma fino al mondo dell’hôtellerie. Un progetto che traduce l’artigianalità in visione, il dettaglio in esperienza.

Le quattro ambientazioni presentate in showroom interpretano in chiave artistica la capacità di personalizzazione e la versatilità produttiva delle due aziende.

Una delle ambientazioni protagoniste di questo raffinato allestimento è “Coromandel Midnight Green”, il suggestivo pannello di carta da parati disegnato da Miles Redd per Schumacher. Un sogno orientale su carta, dove pagode misteriose si riflettono su specchi d’acqua, avvolte da giardini incantati e nuvole celestiali. Con la sua profondità cromatica e i dettagli pittorici ispirati alla tradizione, questa creazione trasforma gli spazi in scenari evocativi.

In questa scenografia si inserisce con perfetta armonia Davide, il portabito per capospalla della Light Design Collection di Toscanini realizzato in noce Canaletto finitura a olio ed elementi metallici in cromo nero. Un modello essenziale, dalle linee pulite, in cui la spalla raggiunge una sottigliezza inaspettata, espressione di puro design. La fusione tra la forma scolpita del legno e l’estetica delle pagode crea un dialogo tra materia e immaginazione, tradizione e innovazione.

La stessa fantasia declinata in carta da parati e in tessuto crea un effetto camouflage molto scenografico dove i prodotti Toscanini, dai portabiti rivestiti ai props, come scatole proposte in diverse dimensioni, cappelliere, forme per scarpe, sacche copri abito e coprispalle, si fondono perfettamente con lo sfondo.

Un decoro che racconta un sogno: “Le Citron in Natural” di Schumacher, firmato da Johnson Hartig di Libertine. Il motivo si sviluppa come un reticolo incantato di limoni fogliati con un’elegante estetica e delicati nastri svolazzanti, che richiamano le iniziali del designer. Un paesaggio immaginario che evoca giardini sospesi e freschezze mediterranee.

In questo sfondo poetico si inseriscono i prodotti Toscanini personalizzati con il tessuto coordinato: sacche copri abito, cappelliere, scatole in varie dimensioni e i portabiti Cecilia della collezione Italian Classic, dove il rigore delle forme si fonde con la fantasia naturale del disegno.

A sottolineare la vivacità dell’insieme e l’ambientazione fresca, la collezione I Confetti con i modelli Irene con gancio e parte inferiore laccati nel colore giallo, i portabiti Gioia della collezione Bambini proposti nella nuance delicata del verde pastello con decoro farfalla e una versione del portabito Cecilia con rivestimento in pelle giallo Canary.

Completano l’allestimento il porta valigia Lawrence, pratico supporto per i bagagli in faggio cerato e pellame colore LAMB che si può richiudere facilmente riducendo così l’ingombro, e lo stander Oliver, soluzione dinamica e versatile su ruote accessoriata con alcuni modelli della collezione Toscanini SuMisura™, tra cui il Marcello Supersottile: solo 8 mm di spessore e un peso piuma di 73 gr per un oggetto che coniuga ingegno, leggerezza e bellezza. Supersottile è una delle ultime novità che va ad arricchire la collezione, ideale per i grandi armadi dedicati alle camicie, perfetto per appendere top e petites robes, indispensabile a bordo di yacht e aerei privati dove ridurre il peso è un’esigenza.

Motivi ripetuti e una precisione grafica che raccontano antiche tradizioni tessili: l’ambientazione dedicata all’incantevole tessuto 100% lino a righe floreali “Parvati Floral Stripe” di Schumacher, ispirato a un abito del XVIII secolo conservato negli archivi della Colonial Williamsburg Foundation.

Con i suoi dettagli raffinati questo tessuto conserva tutta l’arte e la bellezza artigianale dell’originale cotone indiano stampato a blocchi. Disponibile anche nella versione carta da parati.

Accanto a questa anima più heritage, la collezione si apre a un’estetica contemporanea con i portabiti Stella in plexiglass trasparente e finitura bordeaux, l’A-Nello Big, le forme per scarpe e i vassoi svuotatasche in finitura Stone Gray: oggetti dal design pulito che, grazie alla trasparenza e ai riflessi materici, introducono un quid moderno e leggero all’ambiente.

In questo scenario, le collezioni Italian Classic e Stella raccontano la versatilità della proposta Toscanini, capace di adattarsi a stili diversi grazie alla varietà di materiali e finiture. A seconda delle scelte progettuali, i prodotti assumono un’identità classica o contemporanea, mantenendo sempre una forte impronta personale.

In uno scenario in cui la materia incontra la delicatezza del colore, l’ambientazione dedicata alla nuova proposta in lino di Schumacher è una perfetta sintesi di eleganza senza tempo e versatilità funzionale. Tinte naturali, texture leggere e sfumature tenui avvolgono lo spazio.

Disponibile in decine di tonalità raffinate, questo tessuto si distingue per la mano eccezionalmente morbida e una struttura resistente, che lo rende al contempo piacevole al tatto e performante. La sua texture sofisticata e la costruzione robusta lo rendono ideale per un’ampia gamma di utilizzi dall’arredamento alla decorazione, coniugando estetica e praticità in modo impeccabile.

Questa particolare ambientazione è un racconto di armonia tra funzionalità e bellezza, dove trovano posto alcuni dei prodotti più versatili di Toscanini, “vestiti” con il lino di Schumacher e proposti in nuove finiture. Tra questi, la scatola porta occhiali, novità 2025, e i portabiti modello Cecilia della collezione Italian Classic, presentati anche con rivestimento in Alcantara® e nella raffinata versione in faggio laccato Ash Blue. A completare la composizione, una testa di manichino in finitura Stone Gray, tra i props più richiesti nei contesti retail e contract, perfetta per riporre parrucche, cappelli, cerchietti e accessori. Un dettaglio di forte impatto visivo che unisce stile e praticità, in perfetto dialogo con l’interior design contemporaneo.

Toscanini offre soluzioni funzionali e raffinate, perfettamente integrate nello stile dell’ambiente. Una visione che unisce cura artigianale, flessibilità produttiva e sensibilità progettuale con prodotti che sono insieme strumenti e dettagli distintivi.