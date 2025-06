Malo Cashmere rende omaggio a Firenze

Con la nuova campagna “Italians do knit better”, Malo Cashmere rende omaggio alla città di Firenze, luogo in cui il prezioso cashmere viene lavorato dalle esperte mani artigiane per dare vita a capi dall’eleganza senza tempo.

Passo dopo passo, attraverso le vie della tradizione, della storia e del fascino senza tempo di Firenze, il cashmere firmato Malo racconta una storia di passione, artigianalità, amore per i dettagli e autentico stile italiano. Semplicità ed eccellenza, perfettamente intrecciate, punto dopo punto.

Firenze, culla del Rinascimento e città di Dante, è il cuore pulsante di questa storia di eccellenza. Qui, tra le sue strade e i suoi monumenti, si intrecciano le radici profonde di un patrimonio culturale che si riflette anche nelle lavorazioni squisitamente italiane della maison Malo. Dalle passeggiate sotto gli storici archi di Firenze, con una tipica colazione italiana, passando per il belvedere di Piazzale Michelangelo, fino al cuore della città con la Galleria degli Uffizi e Piazza del Duomo con la maestosa cattedrale di Santa Maria del Fiore. Una sosta sui gradini di San Miniato al Monte prima di un giro in biciletta tra le botteghe storiche del centro, un gelato da assaporare camminando e un aperitivo che sa di primavera. La maglieria in pregiato cashmere Malo della collezione primavera/estate 2025 diventa protagonista di una storia tutta italiana.

La città di Firenze sussurra la sua arte, la sua eleganza. Al centro, capolavori artigianali finemente lavorati.

Per lei, maglie girocollo e cardigan in cotone lavorati con punto treccia, polo leggere e sofisticate con tre bottoni o full zipped, completi con maglia e pantaloni dalla vestibilità over, passando per giacche dal sapore sartoriale, un capospalla nell’iconico azzurro Malo e tocchi di arancione che ricordano i tramonti italiani con l’abito in popeline di cotone e la maglia girocollo in cotone biologico con dettagli a costa larga.

Per lui, cardigan, girocolli, giacche in maglia doppiopetto, un cappotto leggero per le fresche serate di primavera e uno stile dégagé che veste di leggerezza ed eleganza dal mattino fino alla sera.

“Italians do knit better” è una vera e propria celebrazione della maestria artigianale italiana, in particolare quella di Firenze, città ricca di storia, arte e tradizione. È l’essenza di un incontro speciale fatto di passioni, saperi antichi e uno stile senza tempo. È un omaggio alla bellezza, all’autenticità e all’alta qualità. “Italians do knit better” è un inno alla passione italiana per l’eccellenza, l’artigianalità, la cura dei dettagli e l’amore per il bello, che si traducono in capi eleganti e durevoli nel tempo. Uno stile di vita autentico, avvolgente proprio come la yarn couture firmata Malo.