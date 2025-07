Le nuove sneakers ‘Ghost’ di Le Signe puntano ad alleggerirsi con artistici colpi di bisturi come fossero zombie e ad avere sempre i riflettori accesi quando si indossano. Una volta viste, non si scordano più: il giovane designer di 20 anni che le ha create punta a lasciare un segno inconfondibile, anche nella forma di rappresentazione del logo, pennellato con la sua calligrafia e sospeso tra suola e tomaia per un unico oggetto artistico da indossare.

Ghost, la nuova sneaker realizzata in nabuk rigenerato, è disponibile nelle varianti colore Red Carpet, Grizzly e Panther. Come un’opera d’arte di Basquiat, le Ghost mostrano tutta la crudezza delle lavorazioni uniche e irripetibili che ne definiscono l’identità limited edition raccontando una bellezza ruvida, concreta, mai patinata, proprio come la scritta-manifesto sulle sneakers che recita il nome del marchio: LE SIGNE.

Le Signe è il brand di sneakers che interpreta i valori di tradizione, sostenibilità e ricerca creativa. Fondato dall’imprenditore torinese Federico Priarone, celebra l’innovazione attraverso sneakers realizzate con pellami di alta qualità e di origine italiana riciclati e suole vulcanizzate a mano, raccontando l’autenticità e il legame con Torino. Con un’identità forte e distintiva, Le Signe è la nuova voce nel mondo del footwear contemporaneo.