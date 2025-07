L’amore del tennis per la polo (e viceversa) firmato SVEVO

Per la collezione Primavera/Estate 2025, SVEVO reinterpreta il fascino senza tempo del tennis anni ’70 con una polo che unisce l’eccellenza sartoriale a un’estetica sportiva raffinata. Ispirata agli iconici tornei del passato ma anche alle atmosfere della fiera di Doha, la nuova polo SVEVO incarna un perfetto equilibrio tra eleganza e versatilità, rendendola ideale per uno stile smart casual contemporaneo.

Mai come in questo momento storico il tennis è al centro della moda internazionale. Nomi come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini e Alexander Zverev rappresentano la nuova generazione di atleti, ciascuno con uno stile distintivo. Mentre alcuni prediligono look più tecnici e funzionali, pensati per ottimizzare la performance, le scelte di un campione come Sinner audaci e colorate si spingono verso una visione più fashion-forward, dimostrando come il tennis moderno sia sempre più un palcoscenico per espressioni stilistiche individuali.

La polo SVEVO PE 2025 riflette questa commistione tra sport e moda con il collo Svevo Open Mind, una soluzione senza bottoni chiusa da una zip, che richiama la disinvoltura rilassata e chic tipica degli anni ’70. Ricercati e studiati su una palette molto “moda”, i colori riflettono le tendenze attuali verso tonalità discrete ma di carattere, con pattern nostalgici che guardano al futuro.

Realizzata in cotone Supersoft, noto per la sua morbidezza e resistenza eccezionale, la polo esprime l’impegno di SVEVO nella ricerca di materiali di alta qualità e sostenibili. Per la stagione PE 2025, SVEVO utilizza filati certificati GOTS (Global Organic Textile Standard), combinando il meglio del lusso sartoriale e della responsabilità ambientale, per un capo che unisce performance e sostenibilità. È la celebrazione del lusso sartoriale e spirito sportivo, rispondendo alle esigenze di una generazione che cerca capi eleganti, funzionali e contemporanei.